الظفرة والفجيرة يكتفيان بـ«نقطة» في سباق «صدارة الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



حافظ الظفرة «المتصدر» على فارق «النقاط الخمس» التي تفصله عن الفجيرة «الوصيف»، في «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم، بعدما شهدت انطلاق «الجولة الـ21» تعثر «الفارس» بالتعادل السلبي أمام مضيفه الجزيرة الحمراء، فيما فرط الفجيرة في نقاط الفوز أمام جلف يونايتد بالتعادل 2-2، وشهدت بقية المباريات، خسارة دبا أمام ضيفه يونايتد 3-0، فيما كسب الذيد المواجهة أمام الإمارات 3-2.

وفشل الظفرة في حسم المواجهة أمام مضيفه الجزيرة الحمراء، ليقنع بالتعادل السلبي، ويرفع رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، وهو التعادل الرابع للظفرة في الموسم الجاري، والرابع أيضاً «دون أهداف»، بعد مباريات دبا «الجولة الخامسة»، الفجيرة «التاسعة»، مصفوت «الجولة الـ14».

وأبقى الظفرة على فارق النقاط الخمس في الصدارة، مستفيداً من تعثر ملاحقه الفجيرة «الوصيف» بالتعادل أمام جلف يونايتد 2-2، وتقدم «الذئاب» مرتين خلال المباراة بهدفي سيدي حامد في الدقيقة الأولى، وساندر جمال في الدقيقة 74، وأدرك لاريس فيلدفيك التعادل في المرتين في الدقيقتين 41 و93، ورفع الفجيرة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، مقابل 16 نقطة لجلف يونايتد «الحادي عشر».

وعلى استاد دبا، نجح يونايتد في ضرب مضيفه «النواخذة» بالفوز بـ«ثلاثية»، سجلها كوينسي أنطون «هدفين» في الدقيقتين 11 و42، وصامويل لوبيز 85، وشهدت المباراة طرد طارق أحمد لاعب وسط دبا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 76، ليتجمد رصيد دبا عند 34 نقطة، مقابل 33 نقطة ليونايتد «الخامس».

وفي الشارقة، نجح الذيد في إيقاف سلسلة انتصارات الإمارات، وتفوق على الضيوف 3-2، وسجل أهداف الذيد لوكاس دا روشا «هدفين» في الدقيقتين 2 و72، وريجس توساتي في الدقيقة 46، فيما سجل لـ«الصقور» ميكايل سيفرو في الدقيقة 44، ونوفاك فوكيتش في الدقيقة 54، ورفع الذيد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي «الصقور» الذي تكبد الخسارة الأولى بعد ستة انتصارات على التوالي برصيد 30 نقطة.