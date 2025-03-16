«أبوظبي إكستريم» تدشن طبعتها التاسعة من باريس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «أبوظبي إكستريم» للفنون القتالية، عودة الحدث الرياضي العالمي الأبرز في رياضة الجوجيتسو والجرابلنج إلى العاصمة الفرنسية باريس في نسختها التاسعة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها البطولة في نسخها السابقة، وخاصة التي أُقيمت في فرنسا العام الماضي.

وتقام البطولة في صالة دوجو الشهيرة في باريس 19 أبريل المقبل، وتجمع نخبة من أبرز الرياضيين العالميين في منافسات حماسية تشمل الجوجيتسو، والجرابلنج، والفنون القتالية المختلطة، وتعتبر النسخة التاسعة في باريس محطة مهمة في مسيرة بطولة «أبوظبي إكستريم» التي ولدت قوية من أبوظبي كمنتج إماراتي لتبقى وتستمر في تحقيق الانتشار والتوسع، حيث سيتم تقديم نظام تصنيف عالمي جديد، يُحدد بناءً عليه ترتيب كل لاعب في البطولة ضمن الفئة التي ينافس فيها، ويمنح الفائزين الأحزمة الخاصة بهم حسب تصنيفهم العالمي، بما يضيف بعداً جديداً للمنافسة، ويجعل البطولة منصة مهمة للتفوق الرياضي.

ومن المتوقع أن تضم نسخة 2025 أسماء كبيرة من أبطال العالم في الرياضات القتالية المختلطة والجوجيتسو والجرابلنج والجودو، كما أنها ستتيح الفرصة لتشجيع المواهب الشابة، حيث ستضم نزالات استعراضية للفئات العمرية الصغيرة، وتعتبر إضافة هذه الفئة خطوة مهمة نحو اكتشاف المواهب الواعدة ودعم مسيرتهم الرياضية.

وقال طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية المنظمة للحدث: «تسعى البطولة إلى تعزيز مكانتها العالمية، ونحن واثقون من أن نسخة باريس، ستكون محورية في رفع مستوى المنافسات العالمية وجذب أفضل الأبطال من مختلف أنحاء العالم، وستشهد البطولة توسعاً كبيراً يشمل العديد من الدول العالمية المرموقة خلال العامين المقبلين، حيث نبدأ هذا الموسم في باريس يوم 19 أبريل، وبعدها في موسكو، ثم تنتقل إلى أستراليا، ثم إلى البرازيل، قبل أن تعود إلى أبوظبي، ثم تنتقل إلى الصين لأول مرة، بما يسهم في تعزيز مكانتها في الأسواق الآسيوية. وستختتم البطولة جولاتها العالمية في الولايات المتحدة الأميركية في واحدة من أضخم المنافسات»، وتعد هذه الجولات العالمية خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة «أبوظبي إكستريم» كأحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية، التي تمنح الأبطال فرصاً جديدة لتحقيق طموحاتهم.