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الرياضة

هداف فرنسا يضع «البريميرليج» بديلاً ليوفنتوس

هداف فرنسا يضع «البريميرليج» بديلاً ليوفنتوس
16 مارس 2025 15:07

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدو أن الدولي الفرنسي راندل كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان، والمعار حالياً إلى يوفنتوس الإيطالي حتى نهاية الموسم، من دون وجود بند شراء نهائي، يخطط للبقاء مع «السيدة العجوز»، بعد انتهاء إعارته، وإن كانت هناك عوامل عديدة ربما تؤدي إلى فشل خططه.
وتفجرت موهبة مواني مع يوفينتوس، بعد أن تخلص من الضغوط التي عانى منها مع «الباريسي»، وسرعان ما أصبح لاعباً مهماً في الدوري الإيطالي «الكالشيو»، بل وقع عليه الاختيار ليكون لاعب شهر فبراير في المسابقة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين، ليؤكد موهبته وكونه هدافاً، رغم عدم اعتراف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لسان جيرمان بما يقدمه، واستبعاده في كثير من المباريات لدرجة أفقدت اللاعب ثقته بنفسه.
واستطاع الدولي الفرنسي إقناع زملائه وجماهير «السيدة العجوز» بمستواه العالي، وحظي بتشجيعهم من أول مباراة لعبها مع الفريق، إذ نجح في التأقلم سريعاً، ما دعم رغبته في مواصلة «المغامرة الإيطالية»، وإذا ما استمرت الأمور على هذا النحو، فسيسعى للبقاء لأن هدفه الأول، كما قال لصحيفة «ريبوبليكا»، أن يلعب ويستمتع ويتسلى. وتساءل: لو تحقق ذلك، ماذا يمنعني من البقاء هنا؟ يوفنتوس النادي الذي فتح لي أبوابه. وأبدى مواني إعجابه بـ «النهج التكتيكي» للإيطالي تياجو موتا المدير الفني للفريق، واعترف بأنه وجد «بيئة مناسبة» لتطوير أدائه وزيادة استمتاعه باللعب.
وإذا كانت إدارة يوفنتوس تبدي اهتمامها بالاحتفاظ بمواني، فإن هناك عقبات عديدة قد تحول دون ذلك، أولها المستقبل غير المعروف للمدرب موتا بنهاية الموسم، بعد أن خرج مبكراً من دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن خسارته الكبيرة من أتالانتا صفر- 4 في الدوري الإيطالي، ليصبح موقفه «هشاً» واحتمال رحيله وارد بقوة، ما يعني إعادة توزيع الأوراق فيما يتعلق بالتعاقدات والصفقات الجديدة، الأمر الذي يؤثر على موقف النادي من ضم مواني.
وذكرت مصادر صحفية إيطالية أن وجود يوفنتوس حالياً في المركز الرابع بالدوري يضمن له التأهل لدوري الأبطال إذا ما استمر الحال هكذا حتى نهاية الموسم، أما عدم التأهل فقد يُجبر إدارة «اليوفي» على إعادة النظر في طموحاتها بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبعيداً عن هذه العقبات، ذكرت صحيفة توتو سبورت، أن عدداً من الأندية الأوروبية تهتم بالحصول على خدمات اللاعب، أبرزها نيوكاسل يونايتد الذي يخشى إمكانية رحيل مهاجمه السويدي الهداف ألكسندر إيزاك بنهاية الموسم، وعليه تكون «المغامرة» في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» بديلاً مغرياً للاعب، حتى وإن كانت الأولوية عنده للبقاء في إيطاليا.
وقال كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لليوفنتوس، إنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مواني، وأضاف قائلاً: نجلس في نهاية الموسم لتقييم الموقف، في إشارة إلى أن إنهاء الموسم نهاية سعيدة قد يكون عاملاً حاسماً فيما يتعلق بقدرة «السيدة العجوز» على شراء مواني، وإلا يصبح الدوري الإنجليزي هدفه الجديد.

الدوري الإنجليزي
فرنسا
البريميرليج
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
يوفنتوس
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