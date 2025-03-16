عموتة: الأجواء الجماهيرية تحفز الجزيرة في مواجهة الوصل



مراد المصري (أبوظبي)



أكد الحسين عموتة مدرب الجزيرة، أن فريقه عازم على التأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقال خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الوصل يوم الاثنين في ذهاب نصف النهائي، إن بلوغ المباراة النهائية والمنافسة على الألقاب مهم جداً على الصعيدين الفردي والجماعي من أجل كسب الثقة للاستمرار، وارتفاع سقف الطموح، وأضاف: «بغض النظر عن النتيجة، من المهم أن نؤدي بشكل جيد ويقوم كل لاعب بالأداء الفردي المطلوب منه، وبعد ذلك تتحقق النتائج».

واعتبر المدرب أن الأجواء الجماهيرية في ملعب الوصل، ستكون إيجابية، سواءً لهم أو لمنافسهم، وقال: «عندما تلعب في مباراة ذات أجواء جماهيرية، فإن ذلك يمنحك حافزاً أكبر، وسبق أن لعبنا على أرضهم وتعادلنا بعد التقدم ثم العودة في النتيجة».

واعترف المدرب أن غياب 6 لاعبين مع المنتخب الأول، و3 مع منتخبات الفئات السنية إلى جانب بعض الإصابات ستكون مؤثرة، إلا أن الجزيرة جاهز لهذه المباراة، ويخوضها بكل تركيز ممكن أمام منافس قوي، وأن المباراة لن تكون سهلة وتحتاج إلى مجهود فني وبدني كبير.

ورداً على تكرار المواجهات بين الشارقة وشباب الأهلي في خمس مناسبات مختلفة هذا الموسم، منها الدور نصف النهائي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً، قال عموتة: «بالطبع الأمر يحتاج إلى تحضير ذهني مهم، ولكن سبق أن حصل معنا ضد العين، حيث لعبنا في 4 مناسبات في الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

من جانبه أكد عمر تراوري، لاعب الجزيرة، جاهزيته لخوض المباراة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب مؤخراً.