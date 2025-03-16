«ند الشبا» تتوج أبطال الدراجات الهوائية



دبي (الاتحاد)



تُوِّجَت المصرية ابتسام زايد بلقب الفئة المفتوحة للسيدات في سباق الدراجات الهوائية 74 كيلومتراً الذي أقيم ضمن «النسخة الـ12» من «دورة ند الشبا الرياضية».

وفازت ابتسام زايد بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في 1:48:03 ساعة، متفوقة بثانية على الأوكرانية تيتيانا ياشكينكو «1:48:04 ساعة»، والأوكرانية أولها شيكل «1:48:52 ساعة».

وفي فئة الهواة المواطنين فاز سعيد حسن بالمركز الأول بزمن 1:34:53 ساعة، متفوقاً بثانية على راشد محمد البلوشي «1:34:54 ساعة»، وثانيتين على سعيد مروان البلوشي «1:34:55 ساعة».

وفي فئة الهواة المواطنات، فازت عائشة فولاذ بالمركز الأول بزمن 1:59:32.5 ساعة، تبعتها غاية إبراهيم المحرزي «1:59:32.7 ساعة»، وفرح المري «1:59:32.9 ساعة».

وفي فئة كبار المواطنات والمقيمات، فازت الفرنسية آن خا بالمركز الأول بزمن 1:01:54 ساعة، تبعتها التايلاندية تشيتلادا ثانومساك «01:07:51 ساعة»، والهولندية جوهانا «01:30:47 ساعة».

وفي فئة الفرق للهواة، فاز «شرطة دبي» بالمركز الأول بزمن 4:45:06.8 ساعة، وتبعه «ايه بي إتش» بزمن 4:45:34.9 ساعة، و«تورك» بزمن 4:45:39.4 ساعة.

على صعيد آخر، عزز «الهلال» صدارته للمجموعة الثانية في بطولة الكرة الطائرة المقامة في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، بعد فوزه على «التداوي 2» بنتيجة 3-1 في مباراة قوية حافلة بالندية والتكافؤ بين الفريقين امتدت لأربعة أشواط على مدار 107 دقائق، وكادت أن تستمر لأكثر من ذلك لولا تفوق «الهلال» في الشوط الأخير، وخطف الهلال فوزه في الشوط الأول بجدارة، بعد أن سجل 25 نقطة مقابل 21 نقطة لـ«التداوي 2».

وفي الشوط الثاني، أثبت «التداوي 2» قدرته على المنافسة ومعادلة كفة المباراة بينهما حيث أنهى الشوط 25-17، وشهد الشوط الثالث منافسة قوية بين الفريقين، وامتد لوقت طويل وأبى أحد الفريقين أن يستسلم للآخر، وظلا يطاردان الفوز نقطة بنقطة، حتى انتهى الشوط لمصلحة «الهلال» 30 - 28، وفي الشوط الرابع سيطر «الهلال» على مجريات اللعب، بعدما أنهك لاعبي «التداوي 2»، وأنهى الشوط 25 - 13، وتم تكريم ميشيل فيدريزي من «الهلال» بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وجدد فريق «السماوي» آماله للتأهل بعد الفوز الأول له في البطولة على «فهود زعبيل» وصيف النسخة الماضية من البطولة، في المباراة التي انتهت 3-1 لمصلحة «السماوي»، وفاز «السماوي» في الشوط الأول 25-17، كما فاز في الشوط الثاني 25-20، وحاول «فهود زعبيل» العودة إلى المباراة، وحقق الفوز في الشوط الثالث 25-21، لكن «السماوي» قضى على طموحاته، وأنهى الشوط الرابع لمصلحته 25 - 15، وفي نهاية المباراة تم تكريم آنتون من فريق السماوي بجائزة أفضل لاعب في المباراة.