«الأبيض» يرفع درجات الاستعداد للقاء إيران



دبي (الاتحاد)



رفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم درجات الاستعداد لخوض مباراته أمام إيران يوم الخميس المقبل في طهران، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى.

وعكف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على تكثيف الحصص التدريبية، بعد اكتمال صفوف المنتخب، وذلك من خلال إجراء تدريبات في صالة «الجمنازيوم» قبل موعد الإفطار، ومن ثم التدريبات في الملعب، والتركيز على طريقة وأسلوب اللعب الذي يتبعه في المباراة.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة إلى العاصمة طهران فجر الأربعاء، على أن يؤدي «الأبيض» تدريبه الرئيسي في ملعب آزادي مساء اليوم نفسه،علماً أن المباراة تقام يوم الخميس في الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي «الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات».

من جهته عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من كوريا الجنوبية لإدارة المباراة بقيادة كو هيونجلينج «ساحة»، يون جييول «مساعد أول»، بارك سانجون «مساعد ثان» كيم دييونج «حكماً رابعاً»، كيم ووسونج «حكم فيديو»، تشو هيون «حكم فيديو مساعد».