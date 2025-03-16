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الرياضة

3 مدافعين على «رادار» ريال مدريد في «الميركاتو الصيفي»

3 مدافعين على «رادار» ريال مدريد في «الميركاتو الصيفي»
16 مارس 2025 20:52

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت شبكة «TEAM TALK» النقاب عن أن ريال مدريد يفكر في ضم 3 مدافعين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لأن إصابة البرازيلي إيدرميليتاو، والنمساوي ديفيد ألابا كشفت عن افتقادهما للقدرة على تأمين «العمق الدفاعي»، وعدم تحملهما القيام بدورهما على أكمل وجه، وهو ما ظهر في أداء ألابا خلال المباريات القليلة التي شارك فيها بعد عودته من الإصابة هذا الموسم 2024- 2025.
وحددت الشبكة بالاسم قلب الدفاع الأرجنتيني كريستيان روميرو لاعب توتنهام وبطل العالم المُتوج بمونديال قطر2022، وينتهي عقده في «صيف 2027»، ولا يتضمن بنداً لتحريره، وإن كان «السبيرز» يطلب 60 مليون جنيه إسترليني «77مليون دولار» للاستغناء عن خدماته.
وبخلاف روميرو، هناك أيضاً الظهير الأيمن الإسباني بيدرو مورو لاعب الفريق نفسه، والذي يضعه «الريال» ضمن القائمة الاحتياطية في حالة الفشل في الحصول على خدمات الإنجليزي ترنت ألكسندر- أرنولد، لتعويض غياب «المخضرم» داني كارباخال بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.
وقالت الشبكة، إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهتم أيضاً بالحصول على خدمات المدافع الإنجليزي الشاب جيراد برانثوايت «22 عاماً» لاعب إيفرتون، الذي سبق لأنشيلوتي تدريبه عندما كان مديراً فنياً ل«التوفيز» قبل مجيئه إلى ريال مدريد.
وكان مانشستر يونايتد يضع عينه على برانثوايت على أمل ضمه الصيف الماضي، ولكنه صرف النظر بعد أن تعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت القادم من بايرن ميونيخ الألماني.
وأوضحت الشبكة أن إيفرتون قد يطلب أكثر من 70مليون جنيه إسترليني «90مليون دولار» للاستغناء عن مدافعه الشاب.

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