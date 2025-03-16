أرسنال يحسم «ديربي لندن» أمام تشيلسي



لندن (أ ف ب)



حسم أرسنال ديربي لندن بفوزه على ضيفه تشيلسي بهدف نظيف، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مقلصاً الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 12 نقطة.

وسجل الإسباني ميكل ميرينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 على استاد الإمارات، مكرساً تفوق فريقه على تشيلسي في المواجهات السبع الأخيرة التي لم يخسر فيها محققاً خمسة انتصارات.

ورفع «المدفعجية» رصيده إلى 58 نقطة بتحقيقهم الفوز الأول محلياً في أربع مباريات.

في المقابل، تلقى تشيلسي خسارته الثامنة وتجمد رصيده عند 49 نقطة، مضيعاً على نفسه فرصة الابتعاد عن مانشستر سيتي الرابع بأكثر من نقطة، بعد سقوط الأخير في فخ التعادل مع برايتون 2-2.

ويلعب كلا الفريقين مباراة ديربي ثانية في المرحلة المقبلة، إذ يلتقي أرسنال مع فولهام الفائز على توتنهام الذي سيلاقي بدوره تشيلسي.

وبادر أرسنال إلى الهجوم من البداية فتصدى حارس المرمى الإسباني لتشيلسي روبرت سانشيز بصعوبة لتسديدة البرازيلي جابريال مارتينيلي الذي خاض مباراته الأساسية الأولى منذ عودته من الإصابة (9)، قبل أن تمر تسديدة ديكلان رايس «على الطاير» من داخل المنطقة فوق المرمى (12).

وهدد رايس مجدداً مرمى سانشيز لكن هذه المرة من تسديدة بعيدة مرت بجانب القائم (13).

وأثمر ضغط أصحاب الأرض هدف التقدم إثر ركلة ركنية نفذها القائد الدولي النرويجي مارتن أوديجارد وتابعها ميرينو برأسه في الزاوية البعيدة من المرمى (20).

وسجل أرسنال منذ بداية الموسم الماضي 27 هدفاً عبر الركلات الركنية، أكثر من أي فريق آخر في الدوري، وفقاً لشبكة «أوبتا» الإحصائية.

وخرج تشيلسي عن تحفظه عندما انطلق في هجمة مرتدة، قبل أن يسدد الأرجنتيني أنتسو فيرنانديز كرة من خارج المنطقة مرت بجوار المرمى (25).

وواصل «البلوز» سعيهم لفرض التعادل، وكاد حارس المرمى الإسباني لأرسنال دافيد رايا يرتكب خطأ فادحاً، عندما سدد مواطنه مارك كوكوريا كرة من داخل المنطقة أساء الإمساك بها، قبل أن تمر تحت قدميه، لكن لحسن حظه لم تدخل المرمى (37).

وأبعد حارس تشيلسي تسديدة «على الطاير» من ميرينو، إثر كرة عرضية من مارتينيلي (60).

وتعرض مارتينيلي الذي خاض آخر ثلاث مباريات بعد غيابه عن أربع بسبب الإصابة، لإصابة جديدة وخرج من الملعب (79).

ولم يبادر أي من الفريقين إلى تشكيل خطورة كبيرة على المرميين في الدقائق الأخيرة.

وازدادت متاعب توتنهام المحلية بتلقيه الخسارة الثانية في ثلاث مباريات (تعادل في واحدة)، وذلك أمام مضيفه وجاره فولهام بهدفين في ديربي لندني آخر.

وافتتح البديل البرازيلي رودريجو مونيز التسجيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (78)، وأضاف البديل الآخر راين سيسينيون الثاني بعد دقيقتين على دخوله بتصويبة جميلة من تمريرة طويلة من الحارس الألماني بيرند لينو (86).

وتوقف رصيد توتنهام الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) بتخطيه ألكمار الهولندي، عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر بعد خسارته الـ14 في الدوري.

في المقابل، صعد فولهام إلى المركز الثامن ب45ـ نقطة، معززاً آماله في حجز مقعد أوروبي.