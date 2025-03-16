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الرياضة

سان جيرمان يُغيّر «الإستراتيجية» لضم نجم نيوكاسل

سان جيرمان يُغيّر «الإستراتيجية» لضم نجم نيوكاسل
16 مارس 2025 21:06

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أصبح المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك «25عاماً» لاعب نيوكاسل يونايتد، هدفاً رئيساً لباريس سان جيرمان، بعد أن ظهر هذا الموسم بمستوى رائع مع فريقه الإنجليزي، وبصورة أقنعت أصحاب القرار في«الباريسي»، خاصة لويس كامبوس المستشار الرياضي ولويس إنريكي المدير الفني، بضرورة تكثيف الجهود من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويرى إنريكي أن إيزاك قادر على التأقلم والإندماج سريعاً مع «الخطط التكتيكية» التي يطبقها، بفضل ما يتمتع به من مهارات وإمكانيات فنية وبدنية كبيرة وقدرته على اللعب بجميع مراكز الهجوم، وتحركاته الواعية وحسه التهديفي العالي.
ولم يكتف سان جيرمان بالتعاقد مع الجناح الجورجي كفاراتسخليا في «الميركاتو الشتوي» الأخير، وإنما يبحث عن المزيد من الدعم الهجوم، حتى يظل الفريق على قمة الكرة الفرنسية، والمنافسة بقوة أوروبياً في دوري الأبطال.
ولم يكن اهتمام سان جيرمان بالهداف السويدي جديداً، ولكنه تجسد هذه المرة في عرض خرافي يصل إلى 150مليون يورو، من أجل إقناع نيوكاسل بترك مهاجمه السوبر الذي ينتهي عقده في «صيف 2028»، وهو رقم يجعل أي نادٍ آخر غير قادر على منافسة هذا «الإغراء الباريسي»، خاصة برشلونة الذي كان يفكر في ضم «جوهرة» نيوكاسل.
ولكن يبقى السؤال: هل يوافق «المجابيز» على ترك هذه «الجوهرة» مقابل هذا الرقم الخرافي؟
وذكرت مصادر صحفية فرنسية أنه في حالة إتمام الصفقة، فإن المهاجم البرتغالي جونسالو راموس سيكون هو «الضحية» لأن سان جيرمان سيتخلص منه بالبيع أوالإعارة ليفسح المكان لإيزاك.
وقالت المصادر نفسها إن هذه الصفقة لو تمت، إنما تدل على طموح استثنائي لسان جيرمان الذي يبدو أنه على استعداد للمخاطرة بمبالغ كبيرة، من أجل فرض سيطرته في فرنسا مع استهداف «القمم الأوروبية».
وبعد أن كان «الباريسي» أكثراً حرصاً على ترشيد الإنفاق في سوق الانتقالات في الآونة الأخيرة، تأتي صفقة إيزاك لتكون «منعطفاً» جديداً في «استراتيجية» النادي فيما يتعلق بالتعاقدات، وستكون أغلى صفقة في تاريخ سان جيرمان، مثلما هي بالنسبة للاعب قفزة كبيرة إلى الأمام بالانضمام إلى نادٍ يكاد يحتكر البطولات داخل فرنسا سنوياً، ويسعى لفعل الشيء نفسه على المستوى الأوروبي.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
إيزاك
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