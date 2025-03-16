«أرياف» و«ساداتي» و«صائد» و«رغيب» تخطف الأضواء بجبل علي



عصام السيد (دبي)



خطفت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأضواء برباعية لافتة في ختام سباقات مضمار جبل علي، حيث أسدل المضمار «الأصفر» الستار عن موسم سباقاته 2024-2025، والتي تضمنت 7 أشواط، خصصت للخيول المهجنة والعربية الأصيلة، وبلغت الجوائز 1.4 مليون درهم.

وتألق بريق المهرة «أرياف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة راي داوسون، حين حلقت بلقب جبل علي ديستاف «شروط» وجوائزه 200 ألف درهم للمهرات في سن ثلاث سنوات فقط في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، مسجلة 1:26:28 دقيقة.

وجاءت ثنائية خيول سمو الشيخ أحمد بإشراف مايكل كوستا وقيادة راي داوسون، بفوز خطف الأبصار وحبس أنفاس الجمهور، عبر الجواد «ساداتي»، في سباق «جبل علي كلاسيك» في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، وجوائزه ربع مليون درهم، بمشاركة نخبة من الخيول، مسجلاً 1:24:63 دقيقة.

وخطف «صائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة، نجومية الشوط السادس والرئيس «جبل علي ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «قوائم»، لمسافة 1950 متراً، وجوائزه نصف مليون درهم، بفوز قوي، مسجلاً 1:58:40 دقيقة.

وجاءت رباعية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا، عبر «رغيب»، وقيادة راي داوسون «خماسية» مسك ختام الحفل في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، على لقب بنك دبي التجاري ستيكس، وجوائزه 84 ألف درهم، وخصص لخيول التكافؤ في سن ثلاث سنوات فما فوق، وسجل البطل 1:37:90 دقيقة.

وخطف الجواد «أف مخرج» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة راي داوسون، في مستهل الأمسية، لقب سباق «كأس الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، لمسافة 1950 متراً، وجوائزه 80 ألف درهم، مسجلاً 2:10:20 دقيقة.

وانقض المهر «النصيب» لمحمد عبد الله الشحي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانييل تودهوب ببراعة على منافسيه في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر ليخطف لقب الشعفار للاستثمار، وجوائزه 96 ألف درهم، للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، مسجلاً 1:11:31 دقيقة.

وقلب «رافد»، لـ«آر آر آر للسباقات» بإشراف دوج واتسون وقيادة كونور بيسلي، التوقعات في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، على لقب الوصل كلاسيك «شروط»، وجوائزه 200 ألف درهم، مسجلاً 1:25:61 دقيقة.

وشهد السباق الختامي، المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول.

ورفع محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة ختام موسم السباقات في المضمار العائلي بشكل مميز نال الرضا والإعجاب من عشاق ومحبي الفروسية ورواد المضمار الأصفر على وجه التحديد، مشيراً إلى النجاح الذي ظل يتحقق في مضمار جبل علي، جاء بفضل دعم وتوجيهات سموه، كما قدم الشكر إلى المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومدير سباقات سموه، مشيداً باللجنة المنظمة العليا وأعضائها أحمد الشحي، يحيى الجسمي، محمد خميس المهيري.

وقال الأحمد: تنوع الفعاليات في مضمار جبل علي كان نتاج أفكار الجميع، ومن بين هذه الأفكار، تم إضافة ساحة التسريج هذا الموسم واستحداث منطقة جديدة لرواد المضمار في الناحية المقابلة للمنصة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تخطط دائماً، لتطوير الفعاليات، بما يناسب خصوصية مضمار جبل علي بعيداً عن أي تقليد للمضامير الخارجية، مؤكداً امتداد التعاون مع مضامير عريقة خارج الإمارات في إنجلترا وإيرلندا، بهدف تبادل الأفكار، وتنفيذ كل ما من شأن يطور السباقات، مثل مضمار نيوبري ومضمار كورا. وقال إن مضمار جبل علي يفخر بنقل بعض أفكاره لمضامير عالمية.

وأثنى الأحمد على مستوى النجاح للسباقين اللذين أقيما في نهاية الموسم خلال شهر رمضان الكريم، وإن التجربة ناجحة من الموسم الماضي، وفي هذا الموسم تجسد النجاح في الحضور الجماهيري الكبير والمتابعة الدقيقة للفعاليات.