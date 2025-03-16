ليفربول يفاضل بين 3 خيارات لتعويض فان دايك



أنور إبراهيم (القاهرة)



يستعد ليفربول لتجهيز بدائل لقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك «كابتن» الفريق، تحسباً لإمكانية رحيله «مجاناً» بنهاية الموسم، موعد انتهاء عقده.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن ليفربول حدد 3 بدائل للاختيار من بينها البديل المناسب الذي يحل محل فان دايك، الأول شولتربيك لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والثاني مارك جيهي مدافع كريستال بالاس، بينما الثالث هو الدولي اليوناني قنسطنتينوس كوليراكيس لاعب فولفسبورج الألماني، وهو الأقل سعراً بين الثلاثة، حيث لا يكلف ليفربول إلا 15مليون يورو «13مليون جنيه إسترليني».

ويتوقف تحرك ليفربول على التأكد أولاً من عدم رغبة فان دايك في التجديد، وأيضاً معرفة مستقبل قلب الدفاع الآخر الفرنسي إبراهيما كوناتيه، الذي يسعى باريس سان جيرمان إلى إغرائه بالانتقال إلى «حديقة الأمراء»، كما يفكر ريال مدريد في ضمه.

وتحدث فان دايك هذا الأسبوع عن مستقبله وأقر حقيقة أنه ليس متأكداً من البقاء في «أنفيلد» وليس لديه أدنى فكرة عن مشروعاته، فيما بعد هذا الموسم، ويترك الأمر برمته لوكيله.

وقال: إذا جاءت أخبار جديدة فستعرفون وأنا لا أعرف شيئاً حتى الآن، والكل يعرف أن هناك مفاوضات في «الكواليس»، وهذا كل شيء، وحتى الآن أنا لا أعرف ما سيحدث الموسم القادم، وإذا قال أحدكم إنه يعرف شيئاً، فسيكون كاذباً وكرر عدم معرفته بأي شيء حتى الآن.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن ليفربول لا يريد أن يتحدث عن التجديد لفان دايك في هذا التوقيت، حيث ترغب إدارة ليفربول الاطمئنان أولاً على الانتهاء من تحديها الأكبر الخاص بالفوز ببطولة «البريميرليج» قبل الدخول في أي مفاوضات تتعلق بالتعاقدات الجديدة مع لاعبيها النجوم، ليس فان ديك وحده، وإنما أيضاً الجناح المصري محمد صلاح والظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكسندر- أرنولد، وكلاهما ينتهي عقداهما في «صيف 2025».