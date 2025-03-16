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الرياضة

بالمر يغيب عن معسكر إنجلترا

بالمر يغيب عن معسكر إنجلترا
16 مارس 2025 22:10

لندن (د ب أ)

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أبدى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي رضاه عن أداء الفريق رغم الخسارة أمام أرسنال، مشيراً إلى أن اللاعب كول بالمر لن يكون جاهزاً للانضمام لصفوف منتخب إنجلترا هذا الشهر، بعد غيابه عن الديربي اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وصرح ماريسكا عبر قناة (بي بي سي) عقب اللقاء «نسير في الطريق الصحيح، والفارق بين الفريقين لم يكن كبيراً على مستوى الفرص، وبالتأكيد كان بإمكاننا خلق فرص أكثر، ولكن في النهاية خسرنا بهدف من كرة ثابتة».
وأضاف المدرب الإيطالي «واصلنا اللعب والكفاح حتى نهاية اللقاء رغم كثرة الإصابات، ولم يكن هناك فارق كبير بين أداء الفريقين، وسيكون بإمكاننا استعادة بعض المصابين مثل نيكولاس جاكسون ونوني مادويكي، بعد فترة المباربات الدولية، ليكونوا جاهزين للمشارك في المرحلة الأخيرة من الموسم».
وقال «نفتقد مادويكي وجاكسون وبالمر، لأنهم سجلوا معظم أهداف تشيلسي هذا الموسم». وأوضح مدرب تشيلسي «بالمر سيكون جاهزا للعودة بعد فترة المباريات الدولية، وبالتالي من المؤكد أن يغيب عن منتخب إنجلترا هذا الشهر، لأنه مصاب، ولم يشارك في مباراة اليوم أمام أرسنال».
وأشاد ماريسكا بالإسباني روبرت سانشيز حارس تشيلسي، قائلاً «قدم سانشيز أداءً جيداً أمام أرسنال، وبشكل عام نحن سعداء بمستوى حراس مرمى الفريق».
واختتم ماريسكا تصريحاته «المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل أمر مهم لكل الفرق، وأي فوز يعزز من فرص أي فريق، أما الخسارة فهي تبعدك عن هذا الهدف».
ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 49 نقطة خلفه مانشيستر سيتي 48 نقطة، ثم نيوكاسل يونايتد وبرايتون 47 نقطة لكل منهما، في المراكز الخامس والسادس والسابع. ويعتلي ليفربول قمة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، خلفه أرسنال 58 نقطة ثم نوتنجهام فورست ثالثاً بـ 54 نقطة، وذلك بعد مرور 29 جولة من المسابقة وقبل تسع جولات من انتهاء الموسم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
أرسنال
إنزو ماريسكا
كول بالمر
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