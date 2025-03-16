الإثنين 17 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أيوسو ينفرد بصدارة سباق تيرينو أدرياتيكو في إيطاليا

أيوسو ينفرد بصدارة سباق تيرينو أدرياتيكو في إيطاليا
16 مارس 2025 22:18

روما (وام)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: تعزيز الهوية الوطنية ركيزة أساسية لنمو المجتمع
الإمارات تحقق إنجازاً استثنائياً في الألعاب العالمية الشتوية


فرض الإسباني خوان أيوسو، دراج فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، سيطرته على المرحلة السادسة من سباق تيرينو أدرياتيكو في إيطاليا، بفوزه منفرداً وتصدره للتصنيف العام قبل المرحلة الختامية، متفوقاً على المتصدر السابق فيليبو غانا «إينيوس-جريناديرز» خلال الصعود الأخير في المرحلة الجبلية لمسافة 136 كيلومتراً من كارتوتشيتو إلى فرونتينجانو.
ونجح أيوسو في التقدم قبل 4.3 كيلومتر من خط النهاية، مما أدى إلى تفكك المجموعة، لينفرد بالصدارة عند 3.5 كيلومتر من النهاية، وينهي السباق متقدماً بفارق 13 ثانية عن غانا. بهذا الفوز، حقق أيوسو انتصاره الثالث هذا الموسم بعد سباقي فون دروم كلاسيك وتروفيو لايجويليا، رافعاً رصيد فريق الإمارات إلى 17 انتصاراً في 2025.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات
الدراجات الهوائية
إيطاليا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«بروج» تقترح إعادة شراء أسهم ودفع توزيعات الأرباح لعام 2024
اقتصاد
«بروج» تقترح إعادة شراء أسهم ودفع توزيعات الأرباح لعام 2024
اليوم 14:33
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف المؤتمر الدولي حول "الإنسان المعزز"
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف المؤتمر الدولي حول "الإنسان المعزز"
اليوم 14:33
«شباب من أجل الاستدامة» تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
اقتصاد
«شباب من أجل الاستدامة» تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
اليوم 14:32
«طيران الإمارات» تُشغل طائرة بوينج 777 على رحلات الرياض
اقتصاد
«طيران الإمارات» تُشغل طائرة بوينج 777 على رحلات الرياض
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©