أيوسو ينفرد بصدارة سباق تيرينو أدرياتيكو في إيطاليا

روما (وام)



فرض الإسباني خوان أيوسو، دراج فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، سيطرته على المرحلة السادسة من سباق تيرينو أدرياتيكو في إيطاليا، بفوزه منفرداً وتصدره للتصنيف العام قبل المرحلة الختامية، متفوقاً على المتصدر السابق فيليبو غانا «إينيوس-جريناديرز» خلال الصعود الأخير في المرحلة الجبلية لمسافة 136 كيلومتراً من كارتوتشيتو إلى فرونتينجانو.

ونجح أيوسو في التقدم قبل 4.3 كيلومتر من خط النهاية، مما أدى إلى تفكك المجموعة، لينفرد بالصدارة عند 3.5 كيلومتر من النهاية، وينهي السباق متقدماً بفارق 13 ثانية عن غانا. بهذا الفوز، حقق أيوسو انتصاره الثالث هذا الموسم بعد سباقي فون دروم كلاسيك وتروفيو لايجويليا، رافعاً رصيد فريق الإمارات إلى 17 انتصاراً في 2025.