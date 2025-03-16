فرانكفورت يعود إلى «سكة الانتصارات»



برلين (أ ف ب)



عاد آينتراخت فرانكفورت إلى سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه بوخوم 3-1 في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وحسم فرانكفورت نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر مدافعه الدنماركي راسموس كريستنسن (27) ولاعب وسطه الفرنسي جان-ماتيو باهويا (32)، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف الشرف منتصف الشوط الثاني بواسطة مهاجمه جيريت هولتمان (73).

وقضى البديل الدولي البلجيكي ميشي باتشوياي على آمال بوخوم في إدراك التعادل بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وتلقى فرانكفورت ضربة موجعة في أواخر المباراة بإصابة لاعب وسطه الدولي التونسي إلياس السخيري في أربطة ركبته اليسرى اثر تدخل قوي من الخلف للاعب الوسط السلوفاكي ماتوس بيرو.

وجاءت إصابة السخيري قبل أيام قليلة من مباراتين مهمتين لمنتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد ليبيريا ومالاوي.

ووضع آينتراخت فرانكفورت حداً لثلاث هزائم متتالية، وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ماينز الثالث والمتعادل مع فرايبورج 2-2، فيما عاد بوخوم إلى سكة الهزائم بعد فوزه المثير على مضيفه بايرن ميونيخ 3-2 في المرحلة الماضية.

وتجمد رصيد بوخوم عند 18 نقطة في المركز السادس عشر، وهو يواجه خطر التراجع إلى المركز السابع عشر قبل الأخير في حال فوز هايدنهايم الأخير (16 نقطة) أو هولشتاين كيل (17) في قمتهما المرتقبة.

وتأخر انطلاق المباراة قرابة ساعة بسبب لافتات في مدرجات الضيوف كانت تحجب مخرج الطوارئ في الملعب.

وكتب المسؤولون عن الملعب على الشاشات العملاقة للملعب «أعزائي مشجعو آينتراخت فرانكفورت، طالماً أن المخارج وأبواب الطوارئ مغطاة، فلا يمكن أن تبدأ المباراة»، مع إعلان نهائي عبر الميكروفون في الساعة 16:10 كان له تأثير، حيث قام ألتراس فرانكفورت بإزالة اللافتات المعنية.

وعاد لاعبو الناديين إلى أرض الملعب مرة أخرى لإجراء عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة نحو حوالي الساعة 16:20.