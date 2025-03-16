منصور بن محمد: نجاح «ند الشبا» يعزز مكانتها في صدارة الأحداث الرياضية في دبي



دبي (الاتحاد)



أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دورة ند الشبا الرياضية التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حققت تطوراً ونجاحاً كبيراً على مستوى الرياضة التنافسية والرياضة المجتمعية في الإمارات على مدار 12 نسخة حافلة بالمنافسات الرياضية في مختلف الرياضات، وبمشاركة نجوم الرياضة العالميين المحترفين، وكذلك الهواة من مختلف الفئات.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالنجاح الكبير لدورة ند الشبا الرياضية، والمستوى المتميز لمنافسات الدورة، بما يعزز من مكانتها في صدارة الأحداث الرياضية في دبي والحدث الرياضي الأكبر والأهم خلال الشهر الكريم، مؤكداً سموه أن تنظيم دبي لهذه البطولات يعكس مكانة الإمارة وجهة رياضية رائدة، ويسهم في نمو وتطور القطاع الرياضي في الإمارة، وتطوير المواهب الرياضية، وتحفيز الشباب على تبني نمط حياة رياضي وصحي.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، جانباً من منافسات الدورة، ومباريات في بطولة البادل وبطولة الكرة الطائرة في مجمع ند الشبا الرياضي، وكذلك سباق اليوم الثاني للدراجات الهوائية الذي أقيم في شوارع ميدان، يرافقه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، وخلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وإسماعيل الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الثاني لرئيس اتحاد البادل، عضو مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي، مدير الدورة.

وقال سمو رئيس مجلس دبي الرياضي: «قدمت دورة ند الشبا الرياضية رياضات جديدة رائعة، كما شهدت تنظيم منافسات عالمية المستوى، واستقطاب منتخبات وفرق ونجوم الرياضة العالمية في مختلف الرياضات، مما أسهم في الارتقاء بمستوى أداء رياضيينا، من خلال احتكاكهم وتنافسهم مع نخبة الرياضيين العالميين، كما أسهمت في نشر ممارسة هذه الرياضات في مجتمعنا، وتعزيز مشاركة مختلف أفراد المجتمع في المنافسات الرياضية المختلفة، وهو الأمر الذي رفع عدد المشاركين في الدورة عاماً بعد عام حتى وصل إلى أكثر من 8000 رياضي ورياضية من المحترفين والهواة ومن مختلف الجنسيات، كما وفرت الدورة أيضاً الأجواء الجميلة للجماهير والعائلات للحضور والاستمتاع بأفضل المنافسات الرياضية، وحريصون على استمرار تنظيم الدورة ودعم مساهمتها الرياضية والمجتمعية، تعزيزاً لمكانة الإمارة أفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم».

والتقى سموه مع عدد من الرياضيين المشاركين، ومن بينهم أصحاب الهمم المشاركين في سباق الدراجات الهوائية، وأشاد سموه بمثابرتهم وعشقهم للرياضة، وحرصهم على التنافس في الدورة، مؤكداً أن دورة ند الشبا منذ انطلاقتها تقدم كل الدعم والرعاية لأصحاب الهمم، وتحرص على تنظيم مسابقات خاصة بهم، وكذلك وجودهم في المنافسات الرياضية المتنوعة.