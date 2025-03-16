ريال مدريد يهدد «الليجا» باللجوء إلى «الفيفا»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يشكو ريال مدريد من جدول مباريات الدوري الإسباني الذي وضعه رئيس الرابطة خافيير تيباس، ما أدى إلى التهديد باتخاذ قرارات جذرية.

وأعربت قناة ريال مدريد التلفزيونية الرسمية، عن الإجراء المقترح ضد قلة الراحة التي اشتكى منها لاعبو الفريق، وتتوافق هذه الشكاوى مع تصريحات كارلو أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي الأخير، حيث أبدى أسفه لأن الفريق لعب السبت بدلاً من الأحد، نظراً لمباراته في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، وبناء على ذلك، يخطط النادي الأبيض لاتخاذ موقف، والسعي للحصول على حماية الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في حالة عدم احترام مهلة الـ72 ساعة بين المباريات.

وأوردت صحيفة «كاروسيل ديبورتيفو» على الهواء مباشرة البيان الصريح الذي سربته وسائل الإعلام الرسمية لنادي ريال مدريد، حيث جاء فيه: «ريال مدريد لن يلعب مرة أخرى مباراة لا تتضمن 72 ساعة من الراحة بين المباريات»

وفي حال تكرر هذا الوضع، يؤكد ريال مدريد أنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي «الفيفا» طلباً للحماية، بل إن هناك احتمالاً أيضاً بأن لا يشارك الفريق «الأبيض» في مباراته بالدوري، ويزعم ريال مدريد أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على صحة اللاعبين، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جداول المباريات لم تتعارض مع الاتفاقيات التي وقعتها الأندية، مثل فترة الراحة الدنيا المنصوص عليها، والتي تم تحديدها بـ 48 ساعة بين المباريات، في الواقع، هذا الأسبوع، تعلب أندية مثل بلباو، وريال سوسيداد، وريال بيتيس بفترة راحة مماثلة لريال مدريد.