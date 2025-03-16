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الرياضة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في «البريميرليج»

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في «البريميرليج»
17 مارس 2025 00:31


معتز الشامي (أبوظبي)

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أصبح إيرلينج هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي بعد تسجيله في مرمى برايتون، وسجل مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء، بعد 11 دقيقة ليصل إلى 100 هدف وتمريرة حاسمة بعد 94 مباراة فقط.
ووصل النرويجي إلى هذا الإنجاز في 6 مباريات أقل من حامل الرقم القياسي السابق، هداف الدوري الإنجليزي على مر العصور آلان شيرر، الذي حقق هذا الإنجاز في 100 مباراة، ومن إجمالي 100 هدف شارك بها هالاند، كان 84 منها أهدافاً، بينما صنع 16 هدفاً.
وسجل النرويجي 21 هدفاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في السباق على الحذاء الذهبي للموسم الجاري، بفارق 6 أهداف خلف محمد صلاح لاعب ليفربول، ويسعى هالاند للفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، ليصبح ثالث لاعب يصل إلى «الهاتريك» بعد شيرار في مواسم (1994-1995، 1995-1996 و1996-1997) وتييري هنري في مواسم (2003-2004، 2004-2005 و2005-2006).

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
برايتون
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