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الرياضة

«ريمونتادا» رائعة بـ «رباعية» أمام أتلتيكو مدريد.. إنه برشلونة!

«ريمونتادا» رائعة بـ «رباعية» أمام أتلتيكو مدريد.. إنه برشلونة!
17 مارس 2025 02:31


مدريد (أ ف ب)

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حقق برشلونة «ريمونتادا» رائعة محولاً تأخره بهدفين إلى فوز على مضيفه أتلتيكو مدريد 4-2، في قمة المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، مستعيداً صدارة خسرها لمدة 24 ساعة لمصلحة الغريم التقليدي ريال مدريد.
ومنح الأرجنتيني خوليان ألفاريز (45) والبديل النرويجي ألكسندر سورلوث (70) التقدم لأتلتيكو، قبل أن يسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف تقليص الفارق (72) ويعادل البديل فيران توريس النتيجة (78).
وحين بدا أن المباراة تتجه نحو التعادل الذي يخدم الريال، منح الشاب الموهوب لامين يامال الهدف الثالث لبرشلونة (90+2)، قبل أن يؤكد توريس الفوز (90+8).
واستعاد برشلونة الصدارة برصيد 60 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الفائز على فياريال 2-1.
وحافظ فريق المدرب الألماني هانزي فليك على سلسلة مبارياته من دون خسارة ووصل إلى 18 مباراة في مختلف المسابقات (15 فوزاً و3 تعادلات).
وكانت آخر خسارة للفريق الكاتالوني في «الليجا» أمام أتلتيكو مدريد بالذات 1-2 في 21 ديسمبر الماضي، عندما انتزع «روخيبلانكوس» صدارة الترتيب من «بلاوجرانا».
ولا يزال برشلونة ينافس قارياً، بعدما بلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني، فيما ودّع أتلتيكو من ربع النهائي بخروجه بركلات الترجيح أمام الريال.
ولم يبقَ أمام فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي تجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الثالث، سوى المنافسة على لقب «الليجا» الغائب منذ موسم 2020-2021، والكأس منذ 2013، علماً أنه تعادل مع برشلونة 4-4 ذهاباً على أرض الأخير في ذهاب نصف النهائي، ويلتقيان إياباً في ميتروبوليتانو في الثاني من أبريل المقبل.
وافتتح أصحاب الضيافة التسجيل عبر ألفاريز الذي وصلته تمريرة من مواطنه جوليانو، نجل مدربه الارجنتيني دييجو سيميوني، بعد عرضية من الفرنسي أنطوان جريزمان (45).
وأضاف سورلوث الهدف الثاني بعد 10 دقائق من دخوله بتسديدة قريبة إثر تمريرة من الإنجليزي كونور جالاجر (70).
واعترض لاعبو برشلونة على الهدف على أساس وجود لمسة يد على الأرجنتيني رودريجو دي بول الذي لعب الكرة إلى جالاجر، لكن الحكم الذي عاد إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» أكد الهدف.
وسرعان ما قلص ليفاندوفسكي النتيجة، حين استلم بصدره كرة من إينيجو مارتينيز، وسددها قوية داخل المرمى (72).
وأدرك البديل توريس التعادل برأسية جميلة بعد عرضية من القائد الدولي البرازيلي رافينيا وسط غياب للرقابة الدفاعية (78).
وتراجع أتلتيكو إلى الدفاع وسط ضغط لاعبي برشلونة، حتى أعطى يامال التقدم لفريقه للمرة الأولى بتسديدة من خارج المنطقة ارتطمت بجسم المدافع الموزامبيقي رينيلدو ماندافا وخادعت الحارس السلوفيني يان أوبلاك (90+2).
وأكّد توريس الفوز حين استغل خطأ مزدوجاً من الدفاع وأضاف هدفه الثاني الشخصي والرابع لفريقه (90+8).

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
لامين يامال
ليفاندوفسكي
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