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الرياضة

الوصل والجزيرة.. «العيار الثقيل» في «قمة العودة»

الوصل والجزيرة.. «العيار الثقيل» في «قمة العودة»
17 مارس 2025 03:32

مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي الوصل مع الجزيرة، اليوم، في مباراة من «العيار الثقيل»، ضمن ذهاب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، وعنوانها سعي الفريقين للعودة إلى المباراة النهائية بعد غياب.
نجح الجزيرة في الفوز باللقب عام 2010، وحل وصيفاً عامي 2013 و2014، فيما ظهر الوصل في النهائي عام 2018، عندما حل وصيفاً، وغاب منذ ذلك الوقت، ويطمح إلى إكمال المشوار هذا الموسم.
ويتطلع «الإمبراطور» إلى الاستفادة من عامل الأرض في المباراة، بحثاً عن انتزاع  الفوز، فيما يدرك «فخر أبوظبي» أهمية الخروج بنتيجة إيجابية، قبل أن تتجدد المواجهة بين الفريقين في مباراة الإياب السبت المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
ويفتقد الفريقان العديد من العناصر بسبب الانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية، إلا أن المدربين الصربي ميلوش مع الوصل، والمغربي الحسين عموتة مع الجزيرة، يسعيان لوضع التشكيلة الأنسب في المباراة، والاستفادة من حالة المنافس، ما بين اهتزاز ثقة الوصل عقب خروجه من بطولة آسيا للنخبة على يد السد القطري، وغياب الجزيرة عن المنافسات الرسمية منذ أسبوعين، عندما تفوق على دبا الحصن بهدف في 28 فبراير الماضي.

الوصل
الجزيرة
مصرف أبوظبي الإسلامي
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