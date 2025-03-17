جريزمان يعادل رقم ميسي في الدوري الإسباني

علي معالي (أبوظبي)

أصبح المهاجم الفرنسي جريزمان (33 عاماً)، أكثر لاعب أجنبي مشاركة في مباريات الدوري الإسباني، بواقع 520 مباراة، وهو نفس رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن ستكون الفرصة متاحة أمام جريزمان لكسر رقم ميسي اعتباراً من المرحلة المقبلة في الجولة رقم 29 من الدوري، لينفرد لاعب أتلتيكو مدريد بالرقم القياسي.

وتوزعت مشاركات جريزمان طوال مسيرته، التي شهدت 520 في الدوري الإسباني بقميص فريقي ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، حيث لعب 6 مواسم متتالية لفريق ريال سوسيداد بين 2009 و2014، وفي 2014 انتقل إلى أتلتيكو مدريد، ليبدأ رحلة جديدة مع المجد والأرقام القياسية، حيث حصد جريزمان كأس السوبر الإسباني نسخة 2015، ثم لقب الدوري الأوروبي عام 2018 وكأس السوبر الأوروبي عام 2019، وإجمالاً قدم 288 مساهمة من 431 مباراة مع الفريق.

كان الفريق قد خاض مباراة قوية في الجولة 28 ضد برشلونة بالدوري الإسباني، تقدم أتلتيكو بهدفين، ليرد برشلونة برباعية مثيرة، ويحتل فريقه حالياً المركز الثالث برصيد 56 نقطة، خلف ريال مدريد وبرشلونة (60 نقطة).