سعيد بن مكتوم يتوج أبطال «بادل الناشئين» في «ند الشبا» الرياضية

دبي (الاتحاد)

تَوَّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، الفائزين في منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل فئة الناشئين، التي أقيمت في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وشارك في تتويج الفائزين، حسن المزروعي مدير الدورة، وسالم دهماني مدير أول التسويق في سوق دبي الحرة، وفاز بالمركز الأول في فئة تحت 18 سنة، الثنائي أحمد الهاشمي، وآرون روبيو، تلاهما الثنائي أنتونيو بالما وأليساندرو بيروتا في المركز الثاني، وفي فئة تحت 16 سنة، فاز الثنائي أحمد الهاشمي - وآرون روبيو بالمركز الأول، تلاهما الثنائي رامتين رفيعي بوروجني، وعلي تقي زاده فيجي في المركز الثاني، وفي فئة تحت 14 سنة، توج الثنائي حمدان الهاشمي وماريو بروكال أفيليس بالمركز الأول، تلاهما الثنائي سيبهر مهربخش، ورامتين رافيبوجيني في المركز الثاني.

واحتفظ الدراج الجزائري حمزة ياسين بلقب سباق الدراجات الهوائية للفئة المفتوحة للرجال لمسافة 74 كيلومتراً الذي فاز به العام الماضي، حيث فاز هذا العام بالمركز الأول، بعد إنهائه السباق في زمن 1:33:09 ساعة، متفوقاً بأجزاء من الثانية على كل من الإماراتيين عبدالله جاسم آل علي الذي جاء في المركز الثاني، وأحمد المنصوري في المركز الثالث.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال، فاز البريطاني سايمون كوكس بالمركز الأول، بعد إنهائه السباق لمسافة 37 كيلومتراً في زمن 51:11 دقيقة، تلاه الجزائري خليل حداد في المركز الثاني بزمن 51:14 دقيقة، وحل مواطنه الجزائري نور الدين حوشين في المركز الثالث للعام الثاني على التوالي بزمن 52:52 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم دراجات الطريق فئة (سي) لمسافة 18 كيلومتراً، فاز الإماراتي عبدالله سالم البلوشي بالمركز الأول بزمن 25:19 دقيقة، تلاه الإماراتي أحمد محمد سيف البدواوي في المركز الثاني بزمن 25:24 دقيقة، وحل السعودي عدي حمدان الشراري في المركز الثالث بزمن 26:35 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم دراجات اليد فئة (إتش)، فاز العماني سامي السليمي بالمركز الأول بزمن 31:50 دقيقة، تلاه الإماراتي سعيد راشد جمعة الظاهري في المركز الثاني بزمن 31:50 دقيقة، وحل الإماراتي ذيبان سالم المهيري في المركز الثالث بزمن 36:22 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم المكفوفين فئة (بي و تي)، فاز السعودي عبدالله الملاوي بالمركز الأول بزمن 26:34 دقيقة، تلاه الإماراتي بدر عبدالعزيز في المركز الثاني بزمن 33:43 دقيقة، وحل الإماراتي أحمد عبدالله الشامسي في المركز الثالث بزمن 35:43 دقيقة.

على صعيد آخر، ودّع فريق زعبيل حامل اللقب بطولة الكرة الطائرة، بعد خسارته من فريق العميد في مباراة قمة في الإثارة والأداء الفني المتكافئ امتدت المنافسة فيها على مدار خمسة أشواط حافلة بالتحدي، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3 – 2 لمصلحة العميد.

وتربع فريق التداوي 1 على صدارة الفرق المشاركة في البطولة، بعد أن حقق العلامة الكاملة، بفوزه في جميع المباريات، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي، وذلك بعد الفوز بنتيجة 3-1على فريق إتش إف إتش، الذي ودع البطولة.

ويترقب عشاق كرة السلة على الكراسي المتحركة نهائياً مثيراً مساء غدٍ الأربعاء، حيث تختتم منافسات البطولة بإقامة المباراة النهائية في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ويلتقي في القمة المرتقبة فريق بلدية دبي مع فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وكان فريق بلدية دبي قد تأهل إلى النهائي، بعد انتصار مثير على فريق شرطة دبي، حامل اللقب، بنتيجة 29-27، في مباراة اتسمت بالندية والقوة. من جانبه، تمكن فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من حجز مقعده في النهائي بعد فوز مميز على فريق شرطة الشارقة بنتيجة 34-26، ليضرب موعداً مع بلدية دبي في صراع على اللقب.