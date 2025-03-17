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الرياضة

داوود الهاجري: «رواد الطاولة» فرصة لتلاقي الأجيال

داوود الهاجري: «رواد الطاولة» فرصة لتلاقي الأجيال
17 مارس 2025 12:28

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أشاد المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، بالنجاح الكبير لفعاليات النسخة الرابعة لبطولة الدولة للرواد لكرة الطاولة، والتي أقيمت بنادي الشارقة على مدار يومين، وبمشاركة أكثر من 70 لاعباً في المنافسات التي تضمنت فئات فردي الرجال من 40 إلى 50 عاماً، وفردي الرجال من 50 إلى 60 عاماً، وفئة فوق الستين، بجانب مسابقة خاصة للرواد المواطنين من قدامى اللاعبين.
واختتمت منافسات البطولة التي تهدف لجمع اللاعبين القدامى وأبطال الدولة في اللعبة والمؤسسين، بحضور المهندس داوود الهاجري، رئيس الاتحاد، وخالد عيسى المدفع، رئيس نادي الشارقة الرياضي، بجانب أعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة، وعدد من قدامى اللاعبين.
وقال الهاجري: «النسخة الرابعة للبطولة شهدت نجاحاً متواصلاً وإقبالاً كبيراً عاماً بعد عام، وهي فرصة للتلاقي واستعادة الذكريات بين الرعيل الأول والمؤسسين، وكل الشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي على حسن الضيافة والتنظيم المميزّ».
ولُعبت منافسات «بطولة الرواد» المفتوحة لجميع الجنسيات، بنظام المجموعات في الدور الأول، وخروج المغلوب في المباريات النهائية، وتقام جميع المباريات بنظام 3 أشواط من 5، وشهدت منافسات فئة المواطنين، تتويج خالد صقر اداري المنتخبات الوطنية باللقب، بعد فوزه في النهائي على منافسه محمد الكعبي.

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