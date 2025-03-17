كوزمين: نُواجه تحديات كبيرة أمام شباب الأهلي!

الشارقة (الاتحاد)

أكد الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة، صعوبة المباراة ضد شباب الأهلي غداً الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية القتال حتى اللحظة الأخيرة لتحقيق التأهل.

أعرب كوزمين عن سعادته بوصول الشارقة إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، لكنه أبدى أسفه لعدم وجود جميع اللاعبين بسبب التزاماتهم مع المنتخبات الوطنية، معتبراً أن ذلك يشكل عائقاً أمام جميع الأندية في هذه المرحلة الحساسة من المسابقة.

وقال: «نحن سعداء ببلوغ نصف النهائي، لكننا نواجه تحدياً يتمثل في الغيابات العديدة، سواء بسبب اللاعبين المنضمين للمنتخبات أو الإصابات. أعتقد أن مثل هذه البطولة المهمة تستحق أن تُلعب بكامل عناصر الفرق المتنافسة، ومن المؤسف أن نخوض نصف النهائي بغيابات مؤثرة، خصوصاً أمام فريق قوي مثل شباب الأهلي».

وأضاف كوزمين أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة، وأنه يثق في قدرة اللاعبين المتاحين على تقديم مستوى مميز رغم الظروف الصعبة وقال: «كما قلت دائماً، كرة القدم تمنحك عندما تقدم لها، إذا أعطيت كل ما لديك، وحاربت حتى الثانية الأخيرة، فإنك تحصل على فرصة للنجاح. سنلعب بروح قتالية عالية بغض النظر عن التحديات التي نواجهها، وسنبذل كل ما في وسعنا لجعل المباراة صعبة على منافسنا».

وأشار كوزمين إلى أن دوره كمدرب مهم، لكنه ليس حاسماً في كل الحالات، حيث يبقى التأثير الأكبر للاعبين داخل الملعب بفضل مهاراتهم وقراراتهم في اللحظات الحاسمة، وفي بعض الأحيان، يمكن للمدرب أن يوجه اللاعبين خلال المباراة، لكن من يقرر النتيجة هم اللاعبون بفضل مهاراتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة، لهذا السبب، جميع الأندية تسعى لامتلاك لاعبين مميزين ومدربين أكفاء، حالياً، نقوم بحسابات دقيقة لمعرفة الخيارات المتاحة، لأن هناك بعض اللاعبين الذين يعانون مشاكل بدنية، بالإضافة إلى الغائبين مع المنتخبات».

كما تطرق المدرب الروماني إلى مسيرة الفريق هذا الموسم، مشيراً إلى أن الأولوية في الفترة الماضية كانت المنافسة على البطولة الآسيوية، حيث عمل الفريق بجهد كبير من أجل تمثيل إمارة الشارقة بشكل مشرف على المستوى القاري، لكنه أكد أن التركيز الآن منصب على إدارة مواجهتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بأفضل طريقة ممكنة.

وقال: «هدفنا كان أن نظهر بصورة مشرفة في دوري أبطال آسيا، والآن علينا التعامل مع تحديات هذه المرحلة المهمة محلياً، لا أعرف إن كنا سنتأهل أم لا، لكن العامل الأساسي في حسم التأهل سيكون مدى الروح القتالية التي سيظهرها اللاعبون داخل الملعب».