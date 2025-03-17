بيرن.. من عامل نظافة إلى منتخب إنجلترا والتتويج بكأس الاتحاد



علي معالي (أبوظبي)

رحلة دان بيرن، كانت مثيرة وصعبة، بداية من عامل للنظافة في سوبر ماركت، ثم فقدان إصبعه في سن الـ13، وفقدانه الأمل مع كرة القدم عندما كان حارساً للمرمى، وفقد إصبعه، ليدخل في متاهات غريبة، ولكنه تحدى كل الظروف والصعاب، ليجد نفسه بين يوم وليلة حديث الصحافة العالمية، وضمن منتخب إنجلترا ويتوج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع ناديه الذي عشقه منذ الصغر.

وعندما أعلن توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا تشكيلة المنتخب، كانت مليئة بالمفاجآت، ولكن ربما كان أبرزها انضمام دان بيرن، البالغ من العمر 32 عاماً، لأول مرة، وأكملت هذه الرحلة المذهلة لبيرن المتواضع، الذي كانت مسيرته الكروية متعثرة، وأكمل دان بيرن قصة خيالية بانتقاله من لاعب متعثر في دوري الهواة إلى منتخب إنجلترا، مسجلاً هدفاً في نهائي كأس رابطة الأندية الأندية الإنجليزية المتحرفة.

تحدى بيرن كل التوقعات بفقده إصبع الخاتم في يده اليمنى في حادث غريب وهو في الثالثة عشرة من عمره، كان دان، بطل نيوكاسل المستقبلي، من أشد مشجعي فريق تون في صغره، وحقق بيرن انطلاقته الكبيرة في فولهام، بانتقاله من دارلينجتون، الذي يلعب في دوري الهواة، إلى فريق الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2011، وقد يخوض نجم نيوكاسل مباراته الدولية الأولى مع منتخب «الأسود الثلاثة» بعد اختياره للمشاركة في مباراتي تصفيات كأس العالم المقبلة ضد ألبانيا ولاتفيا، وبذلك، سيكون أكبر لاعب يشارك لأول مرة مع منتخب إنجلترا منذ أن خاض كيفن ديفيز، البالغ من العمر 33 عاماً، مباراته الأولى ضد الجبل الأسود في أكتوبر 2010، وحقق أفضل لحظات مسيرته بتسجيله هدفاً في النهائي برأسية رائعة في شباك ليفربول.

ومنذ صغره كان مولعاً بفريق نيوكاسل، حيث حصل على تذكرة موسمية لملعب سانت جيمس بارك، وتوجه إلى ويمبلي لحضور مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي خسرها أمام تشيلسي عام 2000 بنتيجة 2-1.

كانت بداية مشوار بيرن مع الكرة مختلفة تماماً بسبب بنيته النحيلة، وكان حارس مرمى حتى سن الـ14، في تلك الفترة، أصيب إصبعه أثناء تسلقه سياجاً، أدى ذلك إلى فقدانه معظم إصبعه في يده اليمنى، بدا أن بيرن أيضاً يواجه عقبة في ذلك الوقت فيما يتعلق بطموحاته في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف، ولعب محلياً أثناء دراسته وعمله في سوبر ماركت.

وعادة ما يتم اختيار اللاعبين للعب في فرق الشباب في سن الـ15 أو الـ16، ولكن دان بيرن تم التعاقد معه من نادي دارلينجتون في سن الـ17، ولعب له لمدة موسمين، ثم انتقل إلى يوفيل تاون ومنه إلى بيرمنجهام سيتي لموسم واحد فقط 2013-2014، قبل أن ينتقل إلى فولهام حتى 2016، ومنه إلى ويجان لمدة 3 مواسم، ثم برايتون 4 مواسم، وفي موسم 2021-2022 حقق حلمه بالانتقال إلى نيوكاسل، حتى الآن.