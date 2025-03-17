23 لاعبة في قائمة فريق أبوظبي للسيدات للمشاركة في «الآسيوية»



أبوظبي (الاتحاد)

تغادر البلاد صباح الأربعاء بعثة فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم متوجهاً للعاصمة الفيتنامية هانوي، استعداداً لملاقاة فريق هوشي منه سيتي الفيتنامي السبت المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فيما تُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع من مباراة واحدة، ويحصد بطل النسخة الأولى الآسيوية على 1.3 مليون دولار.

واختتم ممثل الكرة الإماراتية والعربية الآسيوية النسائية، برنامجه التدريبي بملاعب جزيرة الحديريات، بإشراف الكابتن سارة حسنين المدير الفني، استعداداً للتحدي الآسيوي الذي يخوضه الفريق متصدر البطل الدوري الإماراتي من دون هزيمة أو تعادل بطموحات كبيرة.

وضمّت بعثة الفريق 36 فرداً من بينهم 13 فرداً من الأجهزة الإدارية والفنية والطبية تتقدمهم الإدارية ديما الإبراهيم مديره الفريق والكابتن سارة حسنين المدير الفني، ومساعده المدربة وفاء نشعي، وبقية الطاقم الفني بجانب 23 لاعبة وهن: روان الحمادي، روضة المهيري، وطرفه الغافري، عهود الزركان، شهد الزركان، صالحة راشد، شمة المنصوري، نعيمة غريب جمعة، مها البلوشي، جين بوينو، ليديا كامبراه، برسيلا لاريتي، رشيدة إبراهيم، أجيمانج اسيريفي، غنيمة راشد عبيد، يوجينيا كركر، فاطمة جاسم الحوسني، نوف فالح العدوان، عايشة حميداش، ريكا بوديل، سيلينا نياما، برينسيلا أدوبيا واريج أحمد الحمادي.