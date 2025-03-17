الثلاثاء 18 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

23 لاعبة في قائمة فريق أبوظبي للسيدات للمشاركة في «الآسيوية»

23 لاعبة في قائمة فريق أبوظبي للسيدات للمشاركة في «الآسيوية»
17 مارس 2025 14:03

 
أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
حداد على لاعب لايزال على قيد الحياة !!
مبادرات الشرطة المجتمعية بإمارة أبوظبي تعزز التلاحم المجتمعي

تغادر البلاد صباح الأربعاء بعثة فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم متوجهاً للعاصمة الفيتنامية هانوي، استعداداً لملاقاة فريق هوشي منه سيتي الفيتنامي السبت المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فيما تُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع من مباراة واحدة، ويحصد بطل النسخة الأولى الآسيوية على 1.3 مليون دولار.
واختتم ممثل الكرة الإماراتية والعربية الآسيوية النسائية، برنامجه التدريبي بملاعب جزيرة الحديريات، بإشراف الكابتن سارة حسنين المدير الفني، استعداداً للتحدي الآسيوي الذي يخوضه الفريق متصدر البطل الدوري الإماراتي من دون هزيمة أو تعادل بطموحات كبيرة.
وضمّت بعثة الفريق 36 فرداً من بينهم 13 فرداً من الأجهزة الإدارية والفنية والطبية تتقدمهم الإدارية ديما الإبراهيم مديره الفريق والكابتن سارة حسنين المدير الفني، ومساعده المدربة وفاء نشعي، وبقية الطاقم الفني بجانب 23 لاعبة وهن: روان الحمادي، روضة المهيري، وطرفه الغافري، عهود الزركان، شهد الزركان، صالحة راشد، شمة المنصوري، نعيمة غريب جمعة، مها البلوشي، جين بوينو، ليديا كامبراه، برسيلا لاريتي، رشيدة إبراهيم، أجيمانج اسيريفي، غنيمة راشد عبيد، يوجينيا كركر، فاطمة جاسم الحوسني، نوف فالح العدوان، عايشة حميداش، ريكا بوديل، سيلينا نياما، برينسيلا أدوبيا واريج أحمد الحمادي.

كرة القدم النسائية
كرة القدم
فريق أبوظبي للسيدات
إمارة أبوظبي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: لن نسمح للحوثي بعرقلة حركة الملاحة بعد اليوم
اليوم 02:47
ترامب وبوتين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب وبوتين يبحثان ملف حرب أوكرانيا اليوم
اليوم 02:47
آثار الدمار في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة
اليوم 02:47
معبر حدودي بين لبنان وسوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين على الحدود مع لبنان
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©