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الرياضة

«الأبيض» جاهز لتحدي إيران بحثاً عن «وصافة» التصفيات

«الأبيض» جاهز لتحدي إيران بحثاً عن «وصافة» التصفيات
17 مارس 2025 14:30


معتز الشامي (أبوظبي)
يواصل منتخبنا الوطني تدريباته اليومية في معسكره بجبل علي، لخوض المواجهتين المرتقبتين أمام إيران الخميس المقبل في طهران، ثم كوريا الشمالية يوم 25 الجاري بالرياض، وذلك لحساب مواجهات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
ويرفع «الأبيض» شعار التحدي أمام إيران، بهدف اللعب بدوافع الفوز، للانقضاض على وصافة ترتيب المجموعة، حيث يحتل منتخبنا المركز الثالث بـ 10 نقاط بينما يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب بـ 16 نقطة، وخلفه الأوزبكي بـ 13 نقطة، ويعني فوز المنتخب الوصول إلى النقطة 13، وانتظار تعثر المنتخب الإيراني في مشوار مارس الماضي بالتصفيات.
ويحتاج المنتخب لجاهزية جميع العناصر خاصة وأن الفريق الإيراني يمتلك عناصر مميزة في كل الخطوط، ويعد مرشحاً بقوة لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، وسيلعب «الأبيض» بهدف العودة بنتيجة إيجابية، إما الفوز أو التعادل، أملاً في حسم النقاط الـ3 أمام كوريا الشمالية، وستكون المواجهة المرتقبة أمام إيران من العيار الثقيل، وتجمع الفريقين على ملعب استاد آزادي في العاصمة طهران.
وركز الجهاز الفني للمنتخب على رفع المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين لاسيما بعد انتظام جميع اللاعبين الذين تم استدعائهم للقائمة، ومن بينهم ماكانزي هانت الذي التحق بالمعسكر أمس الأول، ويضع المدرب البرتغالي باولو بينتو، اللمسات الأخيرة على التشكيلة المتوقع أن تظهر أمام إيران خلال التدريب الرئيسي للمنتخب الوطني مساء اليوم، قبل السفر إلى طهران مساء الغد بعد التدريبات الأخيرة للأبيض في دبي.
وشعر الجهاز الفني لمنتخبنا بالارتياح بعد المردود المميز من اللاعبين في المعسكر، بالإضافة للاعبين الجدد الذين تم استدعاؤهم للقائمة، خاصة كايو لوكاس ولوان بيريرا وجوناتاس وعلاء الدين زهير، فيما سيكون لكل من كايو لوكاس ولوان بيريرا، دور في الشق الهجومي لأداء المنتخب.
وارتفعت معنويات لاعبي المنتخب بصورة كبيرة، كما سيطرت حالة من التركيز والجدية في أورقة المعسكر خلال التدريبات اليومية، في ظل حالة التنافس بين جميع اللاعبين لحجز موقع في التشكيلة الأساسية للمنتخب، خاصة بعد الزيارة التي قام بها معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد.

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