دوري «الأولى» يتوقف 20 يوماً في «أيام الفيفا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

تتوقف منافسات دوري الدرجة الأولى لنحو 20 يوماً، وذلك حتى يوم 5 أبريل المقبل، موعد انطلاق «الجولة 22»، وذلك بالتزامن مع التوقف الدولي في «أيام الفيفا» خلال الفترة من 17 إلى 25 من مارس الجاري.

وأسدل الستار على الجولة بفوز حتا امام ضيفه مصفوت 1- 0، على استاد حمدان بن راشد، فيما كسب مجد المواجهة أمام العربي «الرابع» بنتيجة 3-1، على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، وكانت الجولة انطلقت السبت بمباريات الجزيرة الحمراء والظفرة 0-0، جلف يونايتد والفجيرة 2-2، دبا ويونايتد 0-3، والذيد والإمارات 3-2.

وبدا من اللافت تعثر رباعي المقدمة في «الجولة 21»، والتي شهدت تعادل الظفرة «المتصدرة» أمام الجزيرة الحمراء بدون أهداف، والفجيرة «الوصيف» أمام جلف يونايتد 2-2، وخسارة دبا «الثالث» أمام ضيفه يونايتد 0-3، والعربي «الرابع» أمام مضيفه مجد 1-3.

ولم يمنع تعثر الظفرة بالتعادل الرابع في مشوار الموسم الجاري، والرابع أيضاً «بدون أهداف»، بعد مباريات دبا «الجولة الخامسة»، الفجيرة «التاسعة»، مصفوت «الجولة 14»، من نجاحه في الإبقاء على فارق النقاط الخمس في الصدارة مستفيداً من تعثر الفجيرة بالتعادل أمام جلف يونايتد 2-2، ورفع الفجيرة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، خلف الظفرة المتصدر برصيد 43 نقطة.

في المقابل، حافظ دبا على مركزه الثالث برصيد 34 نقطة، والعربي في المركز الرابع وله 33، ويونايتد «الخامس» برصيد 33 نقطة، وحتا السادس وله 31، والإمارات في السابع برصيد 30 نقطة، وجمعت بقية المراكز الذيد ومصفوت والجزيرة الحمراء وجلف يونايتد والحمرية ومجد وجلف أف سي.

فرق الصدارة

1- الظفرة 43 نقطة - 19 مباراة

2- الفجيرة 38 نقطة - 19 مباراة

3- دبا 34 نقطة - 18 مباراة

4- العربي 33 نقطة - 18 مباراة