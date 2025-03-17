لطيفة آل مكتوم تخطف الفوز في دوري قفز الحواجز



دبي (الاتحاد)

أنهت الفارسة الأولمبية الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، مشاركاتها الموسمية على ميدان مركز الإمارات للفروسية، بفوز رائع أحرزته مع الجواد «كورنيت اكس ال»، في ختام منافسات الأسبوع الـ7 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، التي اشتملت على 10 منافسات رمضانية لقفز الحواجز، جرت خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين.

جاء فوز الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم نتيجة لأداء قوي واستعراض مبهر قدمته مع الجواد «كورنيت اكس ال»، في أهم منافسات اللقاء لفئة فرسان المستوى الأول بمواصفات الجولة الواحدة، التي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 14 فارساً وفارسة، ونجحت في تسجيل الزمن الأفضل وبلغ 66.26 ثانية، كما توّجت بجائزة المركز الثالث أيضاً بصحبة الجواد «كلاسكا دو بيفيور» (13 سنة) بزمن 65.08 ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء.

وأقيمت المنافسة الأولى لفئة فرسان المستوى الأول، يوم الجمعة بمواصفات المرحلتين الخاصة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 16 فارساً وفارسة، وجاء أولهم الفارس ديمتري ناتسيس مع «كوري زد» من نادي الشارقة للفروسية بزمن المرحلة الثانية 30.02 ثانية.

وعلى حواجز الـ 130 سم، تنافس 22 فارساً من فئتي المستوى الأول والشباب، في منافسة خاصة من مرحلتين، والمراكز من الأول وحتى السادس سيطر عليها فرسان القفز من نادي الشارقة، وأولهم الفارس سالم أحمد السويدي مع «آني أوف ذا لولاندس زد».

وكانت المنافسات التي تم تصميم مساراتها بحواجز الـ 120 سم، الأكثر جاذبية للفرسان والفارسات من فئات عديدة، فمن خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، تنافست 9 خيول، في منافسة المرحلتين الخاصة، والفوز كان من نصيب «نيروبي» بقيادة الفارس علي عزيزنيا من نادي الشارقة للفروسية، وأكملت ثنائية بعد فوزها في منافسة الجولة الواحدة على ذات الارتفاع مع الفارس عزيزنيا.

ومن فئة (الجونيورز) تنافس في المرحلتين الخاصة 15 فارساً وفارسة، أولهم الفارس علي شهاب الرحمة مع «دونا» من مركز الإمارات للفروسية، وفي المنافسة الثانية من جولة واحدة، تنافس فرسان (الجونيورز)، وفازت الفارسة تالية إسماعيل و«كويت فان» من مركز الإمارات للفروسية.