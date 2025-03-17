32 فريقاً تطارد لقب «تنس البادل» في بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة

الشارقة (وام)

انطلقت مساء امس منافسات تنس البادل للرجال ضمن بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية للألعاب الرياضية في مركز «بادل أرينا» وتستمر حتى 21 مارس الجاري بمشاركة 32 فريقاً يمثلون مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وتقام البطولة وفق نظام المجموعات حيث تتأهل الفرق المتصدرة إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ من دور الـ16 ثم ربع النهائي فالنصف النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستحدد الفريق الفائز بلقب البطولة كما ستقام مباراة خاصة لتحديد الفائز بالمركز الثالث.

وفي السياق ذاته اختُتمت مساء أمس الأول منافسات تنس البادل للسيدات والتي شهدت أداءً قوياً من الفرق المشاركة حيث تنافست لاعبات 16 فريقاً في مباريات حماسية عكست مدى تطور هذه الرياضة بين الموظفات.

وفازت بالمركز الأول شيخة الزري الشامسي من الشارقة لإدارة الأصول وموزة المناعي من مجلس سيدات أعمال الشارقة ونالت المركز الثاني كل من ميره بن ساحوه السويدي من الشارقة لإدارة الأصول وعائشة الزري الشامسي من دائرة العلاقات الحكومية وفازت بالمركز الثالث علياء عبدالوهاب بيشوه من الشارقة لإدارة الأصول وحمدة أسامة الدوخي من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وتم تتويج الفائزات بالميداليات وسط أجواء احتفالية من الحضور الذين أشادوا بالمستوى الفني المتميّز للمشاركات والروح الرياضية العالية التي سادت المنافسات.