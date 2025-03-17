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الرياضة

تحدي حفيت..احتفالية عالمية بتتويج 750 رياضياً

تحدي حفيت..احتفالية عالمية بتتويج 750 رياضياً
17 مارس 2025 16:30


العين (وام)
تُختتم، مساء الغد فعاليات «تحدي حفيت الرياضي» في ساحة مبنى بلدية مدينة العين، وسط أجواء احتفالية عالمية، حيث سيتم تكريم الرعاة وشركاء النجاح وتتويج 750 رياضياً بإنجازاتهم التي تحققت خلال فترة المنافسات، في حدث رياضي اجتماعي كبير حظي برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، واستمر خلال الفترة من 5 إلى 18 رمضان.
وشهد «تحدي حفيت الرياضي» مشاركة واسعة، حيث تنافس أكثر من 500 رياضي في 23 رياضة مختلفة، في النسخة الأولى من التحدي، إذ أقيمت 750 مباراة على 23 ملعباً موزعة في أحياء المدينة وميادينها ومرافقها الرياضية، وسيتم تكريم 750 بطلاً مساء الغد، تقديراً لإنجازاتهم التي حققوها عن جدارة واستحقاق، وتصدَّر الحدث قائمة «الترند» على منصة «إكس»، على مدار 15يوماً، وحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة دولياً، وتجاوزت قيمة الجوائز مليونين ونصف المليون درهم، بما يعكس حجم الحدث وأهميته في المشهد الرياضي المحلي والدولي.
وضمن الفعاليات الثقافية للتحدي، شهدت مسابقة القاف الشعرية تنافساً حماسياً بين 100 شاعر، تأهلت منهم 47 قصيدة استوفت معايير المسابقة. وترك للجمهور تحديد الفائزين الثلاثة عبر التصويت على الحسابات الرسمية للحدث على مواقع التواصل الاجتماعي حتى السادسة من مساء الغد، وقد تم تخصيص جوائز مالية بقيمة 100 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف درهم، والثاني على 30 ألف درهم، والثالث على 20 ألف درهم.
 

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