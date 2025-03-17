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الرياضة

كأس منصور بن زايد تصل إلى «نصف النهائي»

كأس منصور بن زايد تصل إلى «نصف النهائي»
17 مارس 2025 17:30

مصطفى الديب (أبوظبي)
تقام مساء غدٍ الثلاثاء، مباراتا نصف نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، وتجمع مواجهة نصف النهائي الأولى دائرة القضاء ومدارس الإمارات الوطنية، فيما ستكون المواجهة الثانية بين مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، وذلك على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي.
وأقيمت مباريات دور الثمانية، حيث تأهل فريق دائرة القضاء إلى المربع الذهبي بعد فوزه بركلات الترجيح 6-5 على مكتب الشؤون الخاصة بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2، وكان فريق دائرة القضاء قد تقدم في الشوط الأول عن طريق فرانك كواكو وإبراهيما باجي، قبل أن يعود مكتب الشؤون الخاصة في الشوط الثاني عن طريق حمزة أوديب وإسلام خالد، لكن ركلات الترجيح ابتسمت لوصيف النسخة الماضية.
وتمكّن فريق مدارس الإمارات الوطنية من حجز مقعده في المربع الذهبي بعد فوزه بهدف نظيف على قطاع المشاريع الهندسية والفنية، أحرزه محروس إبراهيم في بداية الشوط الأول.
كما قادت ركلات الترجيح مكتب الأمين العام إلى دور الـ4 على حساب الأرشيف والمكتبة الوطنية، بعدما تعادل الفريقان في الزمن الأصلي للمباراة 1-1، حيث افتتح الأرشيف والمكتبة الوطنية التسجيل عبر هدافه يوسف أكيوض، وأدرك أحمد يوسف التعادل لمكتب الأمين العام.
وأكمل مكتب شؤون المواطنين والمجتمع عقد نصف النهائي عقب تغلبه بهدفين لهدف على قطاع الشؤون المالية والمشتريات، عن طريق أحمد سعيد وأحمد سليمان، وسجل هدف قطاع الشؤون المالية والمشتريات أسامة محمد.
وتأهلت الفرق الأربعة التي تصدرت مرحلة المجموعات إلى المربع الذهبي للبطولة، التي انطلقت في الثاني من مارس الجاري بمشاركة 16 فريقاً، وسيقام النهائي، مساء الخميس المقبل، على ملعب فندق قصر الإمارات الذي يحتضن جميع المنافسات.
وشهدت مواجهات ربع النهائي حضوراً جماهيراً مميزاً، وامتلأت المدرجات وسط إجراءات تنظيمية سهلة وميسرة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.
وكانت اللجنة المنظمة قد رصدت جوائز قيمة للحضور وسط أجواء رمضانية مميزة، وتم إجراء مسابقات رياضية للجماهير، إضافة إلى توفير ألعاب ترفيهية تجمع المشجعين ومختلف فئات المجتمع في منطقة «فان زون»، وتستمر الأنشطة المصاحبة للبطولة في المربع الذهبي والنهائي، ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى الجميع للحضور والاستمتاع بالأجواء الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة.

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