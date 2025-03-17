ليفركوزن.. «أقصى ضغط ممكن» بـ «لحظة سحرية»

شتوتجارت (د ب أ)

يأمل باير ليفركوزن، حامل اللقب، استئناف صراعه على لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليجا مع بايرن ميونيخ، بعد فوزه المتأخر والمثير 4/ 3 على مضيفه شتوتجارت.

وتحدث الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لليفركوزن عن «لحظة سحرية»، حيث قلص فريقه الفارق مع بايرن (المتصدر) إلى 6 نقاط، بعدما أحرز أنجيلو شتيلر لاعب شتوتجارت هدفاً ذاتياً ليمنح فريقه التعادل في الدقيقة 88، قبل أن يسجل باتريك شيك هدف الفوز الثمين للفريق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء، الذي جرى أمس الأحد.

وتأخر ليفركوزن بنتيجة صفر/ 2 و1/ 3 أمام شتوتجارت في المباراة، وبدا أنه في طريقه نحو تلقي خسارته الرابعة على التوالي بجميع المسابقات، قبل أن يحقق فوزه المذهل بأهدافه المتأخرة التي اشتهر بها. ووعد روبرت أندريتش، لاعب وسط ليفركوزن، ببعض الود للاعبي ميونيخ في معسكر المنتخب الألماني، استعداداً لمباراتيه ضد إيطاليا بدور الثمانية لبطولة دوري أمم أوروبا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والتي سيستأنف بعدها سباق لقب الدوري المحلي بعد أسبوعين، حيث يخوض فريقه مبارياته الثماني المتبقية في بوندسليجا.

وعانى كل من بايرن وليفركوزن من هزيمتين مفاجئتين على ملعبيهما قبل أسبوع، قبل أن يهدر الفريق البافاري نقطتين أخريين، السبت، بتعادله 1/ 1 مع ضيفه يونيون برلين، مما سمح لليفركوزن بتقليص الفارق معه. أكد ألونسو: «نتجه الآن إلى فترة التوقف الدولي والمراحل الأخيرة من الموسم بمعنويات عالية وطاقة إيجابية».

ويعود ليفركوزن من فترة التوقف الدولي بمباراتين ضد كل من بوخوم وهايدنهايم، المهددين بالهبوط، وذلك بعدما استعاد الثقة في مواجهة شتوتجارت، كما يطمح الفريق للظفر بلقب كأس ألمانيا، لاسيما بعد صعوده للدور قبل النهائي. وصرح أندريتش: «سنرى ما إذا كان بايرن سيمنحنا فرصة» للرد، لكن ليفركوزن يريد أن يكون مستعداً لمثل هذا السيناريو، وتعهد أندريتش بمواصلة اللعب بأقصى قوة، وممارسة «أقصى ضغط ممكن» على بايرن في الدوري، والتتويج بلقب الكأس أيضاً.

من جانبه، قال جوناثان تاه، مدافع ليفركوزن: «أحياناً، يتطلب الأمر انتصارات كهذه لإظهار أن الروح المعنوية لا تزال موجودة. لقد كنا نثق في تحقيق الفوز حتى النهاية». يستطيع ليفركوزن أن يقلص الفارق مع بايرن إلى ثلاث نقاط مع استئناف الموسم، إذ يواجه بوخوم في اليوم السابق لمواجهة منافسه لفريق سانت باولي «المتعثر» هذا الموسم. وربما يحصل ليفركوزن أيضاً على راحة أكبر من بايرن في الأسابيع الأخيرة من الموسم، بعد خروجه أمامه في بطولة دوري أبطال أوروبا. وستكون مباراة نصف نهائي الكأس أمام أرمينيا بيليفيلد، الناشط بدوري الدرجة الثالثة في مطلع أبريل القادم، هي آخر مواجهة لليفركوزن في منتصف الأسبوع، بينما يخوض بايرن مباراتين ذهاباً وإياباً في دور الثمانية بدوري الأبطال ضد إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة لخوضه مباراة محتملة في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.