الثلاثاء 18 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي يغيب عن لقاء البرازيل في تصفيات كأس العالم

ميسي يغيب عن لقاء البرازيل في تصفيات كأس العالم
17 مارس 2025 21:07

ميامي (رويترز)
غاب ليونيل ميسي عن تشكيلة مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني لمباراتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بسبب إجهاد عضلي، وسجل ميسي هدفا مذهلا في فوز إنتر ميامي 2-1 على أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي للمحترفين أمس الأحد لكنه شعر بآلام عضلية وفقاً لوسائل إعلام محلية.
ونتيجة لذلك، تم استبعاد المهاجم (37 عاماً) من تشكيلة الأرجنتين اليوم الاثنين وسيبقى في الولايات المتحدة للتعافي.
وتتوجه الأرجنتين، التي تتصدر ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 25 نقطة بعد 12 مباراة، إلى أوروجواي صاحبة المركز الثاني يوم الجمعة.
وبعدها ستستضيف المنتخب البرازيلي 25 مارس في غياب المهاجم نيمار الذي كان من المقرر أن يعود إلى المنتخب الوطني بعد غياب أكثر من عام لكنه استبعد من المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية. 

أخبار ذات صلة
كورتوا.. عودة لمنتخب بلجيكا بعد غياب 22 شهراً
«الأبيض» جاهز لتحدي إيران بحثاً عن «وصافة» التصفيات
ميسي
ليونيل ميسي
منتخب الأرجنتين
منتخب البرازيل
تصفيات كأس العالم
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: لن نسمح للحوثي بعرقلة حركة الملاحة بعد اليوم
اليوم 02:47
ترامب وبوتين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب وبوتين يبحثان ملف حرب أوكرانيا اليوم
اليوم 02:47
آثار الدمار في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة
اليوم 02:47
معبر حدودي بين لبنان وسوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين على الحدود مع لبنان
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©