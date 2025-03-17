سلطان بن حمدان يشهد تحديات الحقايق في الوثبة

عبدالله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصلت، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2025، ويقام المهرجان الختامي على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، وينظمه اتحاد سباقات الهجن، لفئة الحقايق، على مدار 4 أيام، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، وجمهور غفير من محبي وعشاق رياضة الهجن، منافسات اليوم الثالث الذي شهد إقامة 20 شوطاً لمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي بعاصمة الميادين الوثبة بالعاصمة أبوظبي.

ونجحت «قديحة» في إهداء مالكها عبدالله جابر حمد جابر الحنزاب، ناموس الشوط الرئيس الأول للأبكار المفتوح، وحصدت كأس الشوط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5.48.72 دقائق.

وحلق «ملبي» لسالم راشد سالم بالحبالة الكتبي بندقية الحقايق الجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.48.99 دقائق.

وفيما تبقى من الأشواط في منافسات الحقايق، كسبت «الظاهرة» لمالكها علي جبار علي المري بالشوط الثالث للأبكار مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 5:51:24 دقيقة.

وتفوق «شقران» لمالكه علي عبدالهادي سعيد البريدي على منافسيه في الشوط الرابع للحقايق الجعدان، وقطع مسافة الشوط في 5:49:20 دقيقة، أما في الشوط الخامس للأبكار طارت«بلشة» لمالكها أحمد محمد يزرب العامري، بتوقيت 5:48:17 دقيقة.

وبسطت «عالية» لمالكها سعد محمد حمد المري، سيطرتها على منافساتها ونالت ناموس الشوط السادس، بتوقيت 5:51:06 دقيقة، ونجح «عجيب» لمالكه بدر سلطان محمد الغيلاني بلقب الشوط السابع، بتوقيت قدره 5:46:75، بينما استطاع «شواهين» إهداء مالكه سعد محمد حمد المري ناموس الشوط الثامن والنقطة الثانية بتوقيت وقدره 5:47:15 دقيقة.

نجحت «هدبة» في إهداء مالكها سالم راشد سالم بالحبالة الكتبي الناموس الثاني، وفازت بالشوط التاسع، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في 5:49:48 دقيقة، وفي العاشر فاز «والم» لمالكه حليل راشد علي الشامسي، بالمركز الأول، بعد أن وصل إلى خط النهاية في 5:47:55 دقيقة.

وفي الختام توج الفائزين بالرموز، عبدالله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن.

مسك الختام

يسدل الستار يوم غد على المهرجان الختامي للهجن، الذي يقام على مدار 4 أيام، ويشهد اليوم الأخير إقامة 12 شوطاً للحقايق الإنتاج، من ضمنها رمزين في الشوط الأول على كأس الحقايق الأبكار الإنتاج والجائزة مليون ونصف المليون درهم، بينما يحصل الفائز على الشوط الثاني للقعدان الإنتاج على شداد ومليون درهم.