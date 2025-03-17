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الرياضة

حداد على لاعب لايزال على قيد الحياة !!

حداد على لاعب لايزال على قيد الحياة !!
17 مارس 2025 21:22

 
بلغاريا (رويترز)
اعتذر مجلس إدارة نادي أردا البلغاري لكرة القدم عن الوقوف دقيقة صمت حداداً على لاعبه السابق بيتكو جانشيف قبل مباراة أمس الأحد أمام ليفسكي صوفيا بعدما تبين أنه لا يزال على قيد الحياة، واصطف الفريقان قرب دائرة منتصف الملعب حداداً على جانشيف قبل انطلاق المباراة في الدوري.
لكن قبل انتهاء المباراة، قال نادي أردا في حسابه على فيسبوك إنه تلقى معلومات خاطئة حول وفاة جانشيف.
وأضاف «تقدم إدارة نادي أردا اعتذارها الشديد للاعب السابق بيتكو جانشيف وأقاربه ومحبيه بعد أن تلقى النادي معلومات خاطئة حول وفاته، نتمنى لبيتكو جانشيف سنوات طويلة قادمة من الصحة والسعادة والاستمتاع بمزيد من نجاحات النادي»، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. 

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