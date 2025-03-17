الثلاثاء 18 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كورتوا.. عودة لمنتخب بلجيكا بعد غياب 22 شهراً

كورتوا.. عودة لمنتخب بلجيكا بعد غياب 22 شهراً
17 مارس 2025 22:15

 
بلجيكا (رويترز)
انضم حارس مرمى بلجيكا تيبو كورتوا إلى منتخب بلاده لأول مرة منذ 22 شهراً اليوم، منهياً فترة ابتعاد اختياري في عودة قوبلت بانتقادات واسعة من لاعبين دوليين سابقين، ولم يلعب كورتوا مع بلجيكا منذ يونيو 2023 بعد خلاف مع مدرب المنتخب السابق دومينيكو تيديسكو بشأن شارة القيادة لكنه عاد بعد إقالة تيديسكو وتعيين رودي جارسيا في يناير ليحل محله.
وأعلن كوين كاستيلز حارس بلجيكا الأساسي على مدار العامين الماضيين اعتزاله اللعب الدولي احتجاجاً على قرار عودة كورتوا فيما وجه زملاء آخرون انتقادات مبطنة لحارس مرمى ريال مدريد.
ومن المتوقع أن يتحدث الحارس المخضرم (32 عاماً) لوسائل الإعلام غداً الثلاثاء لكن عودته إلى الفريق لم تمر مرور الكرام مع مدربه السابق مارك فيلموتس، الذي لعب كورتوا تحت قيادته 41 مباراة دولية بين عامي 2012 و2016.
وقال فيلموتس عن مباراتي بلجيكا أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية في إسبانيا يوم الخميس وفي جينك يوم الأحد «لم أكن لأستدعيه حينها. كنت سأخوض هاتين المباراتين بدونه».
وأضاف فيلموتس للإذاعة البلجيكية «كنت سأرى وأسمع وأشعر أولا بنبض اللاعبين داخل المنتخب في هذه القضية. كنت سأتحدث إلى كاستيلز، وأُظهر الاحترام للاعبين الذين كانوا هناك والذين لعبوا من دون كورتوا، وعندها فقط ربما كنت سأدمج كورتوا في التشكيلة».
وكان مدافع بلجيكا السابق فيليب ألبرت الذي يعمل حاليا محللا تلفزيونيا أكثر انتقادا لكورتوا، وقال ألبرت «انسحب من المنتخب الوطني قبل أسبوع من زفافه. لقد أساء إلى منتخبنا الوطني»، وقال جارسيا في إعلان تشكيلة الفريق الأسبوع الماضي إنه سيكون هناك نقاش مع كورتوا بشأن خروجه من التشكيلة وانتقاداته السابقة لزملائه في الفريق.
وقال جارسيا يوم الجمعة الماضي «تيبو واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، إن لم يكن الأفضل، ومن الرائع أن يكون ضمن تشكيلة الفريق، سنتحدث إلى المجموعة مرة واحدة عما حدث، وهذا كل شيء. هذه مغامرة جديدة، وأريد المضي قدما».
ونال وصول كورتوا إلى المعسكر التدريبي للمنتخب البلجيكي اليوم الاثنين تغطية إعلامية محلية واسعة النطاق. 

 

أخبار ذات صلة
«مؤجلة» برشلونة وأوساسونا 27 مارس
ميسي يغيب عن لقاء البرازيل في تصفيات كأس العالم
منتخب بلجيكا
تصفيات كأس العالم
ريال مدريد
تيبو كورتوا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: لن نسمح للحوثي بعرقلة حركة الملاحة بعد اليوم
اليوم 02:47
ترامب وبوتين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب وبوتين يبحثان ملف حرب أوكرانيا اليوم
اليوم 02:47
آثار الدمار في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة
اليوم 02:47
معبر حدودي بين لبنان وسوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين على الحدود مع لبنان
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©