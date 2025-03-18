«دقيقة حداد» للاعب على «قيد الحياة»!

علي معالي (أبوظبي)

مشهد غريب وقع في الدوري البلغاري لكرة القدم، قبل انطلاق مباراة فريق أردا ضد ليفسكي صوفيا في الجولة 25 من بطولة الدوري، حيث وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على وفاة لاعب ما زال على قيد الحياة.

وأصل الحكاية أنه قبل المباراة انتشرت إشاعة بأن بيتكو جانيف (28 عاماً) لاعب فريق أردا السابق قد توفي، ودون التحقق من المعلومة ،وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة.

ظهر الارتباك في المدرجات بسبب هذا الحداد، ومن هو الشخص المتوفي، وفي هذه الأثناء كان اللاعب الذي أعلنوا وفاته، ووقفوا دقيقة حداد على روحه، يشرب الشاي في منزله، ومن أن سمع بما دار في الملعب، قام بالاتصال بناديه القديم، الذي اعتذر، وأصدر بياناً جاء فيه: «تود إدارة النادي أن تعتذر للاعب كرة القدم السابق بيتكو جانيف وعائلته، بعد تلقي معلومات خاطئة عن وفاته، نتمنى لبيتكو سنوات عديدة من الصحة، وأن يستمتع بنجاحات فريق أردا».

وكان بيتكو جانيف لاعباً في فريق أردا من 2021 حتى 2023، بدوري الدرجة الأولى، قبل أن ينتقل إلى فريق مونتانا بالدرجة الثانية موسم 2022-2023، ثم عاد للدرجة الأولى مع فريق بوتيف فراتسا لموسمين، وعاد الموسم الحالي للدرجة الثانية مع فريق «دوبرودزا 1919»، وشارك في 19 مباراة، ويحتل فريقه المركز الثاني في الترتيب برصيد 54 نقطة خلف المتصدر مونتانا 56 نقطة من 26 مباراة من أصل 38 جولة بالمسابقة.