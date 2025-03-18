رودريجيز: منتخب الأرجنتين حصد لقب كوبا أميركا 2024 بـ«التلاعب»!

معتز الشامي (أبوظبي)

قدم منتخب كولومبيا «مفاجأة» كوبا أميركا 2024 أداء رائعاً في البطولة، وحصل خاميس رودريجيز على جائزة أفضل لاعب، وبعد أشهر من هزيمته في النهائي، أدلى رودريجيز بتصريحات مثيرة للجدل، مدعياً أن البطولة التي فازت بها الأرجنتين العام الماضي، تم التلاعب بها.

وقدّم نجم ريال مدريد ورايو فاليكانو السابق، أحد أفضل عروضه في مسيرته الكروية خلال بطولة كوبا أميركا، فبعد سنوات من التذبذب في مستواه، دخل البطولة محاطاً بالشكوك، ومع ذلك، برز كقائد لكولومبيا، واختير أفضل لاعب في البطولة، متفوقاً على ليونيل ميسي، وبعد أشهر من تلك الهزيمة المؤلمة، أدلى قائد كولومبيا بتصريحات جريئة ومثيرة للجدل حول المباراة النهائية ضد الأرجنتين بقيادة ميسي، ملمحاً إلى وجود تلاعب في المباراة النهائية.

وقال رودريجيز: «قدمنا كوبا أميركا بشكل ممتاز، كنا نطمح للفوز باللقب، لكننا لم نفز به لأسباب خارجية، على ما أعتقد.. الحكم كان منحازاً للأرجنتين».

وأضاف في مقابلة مع برنامج «شيرنجيتو» الإسباني: «الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء، بالنسبة لي، كانت ركلة جزاء واضحة»، واعترف لاعب فريق ليون المكسيكس الحالي، بأن فريقه لم يكن لديه أي عذر للفوز بالنهائي، وأقرّ بأنهم لعبوا بشكل جيد، لكنهم استقبلوا هدفاً قاتلاً قبل 3 دقائق فقط من الذهاب إلى ركلات الترجيح.

وتابع: «لا توجد أعذار، لقد لعبنا نهائياً جيداً للغاية، سجلوا ضدنا قبل 3 دقائق من نهاية المباراة قبل الذهاب إلى ركلات الترجيح، وبما أنهم فازوا بكل شيء، فأنا لا أقول إنهم فريق لم يستحق الفوز، لأنه إذا كانوا أبطالاً فهذا لأنهم استحقوا الفوز، ولكن من الصحيح أن هناك أشياء أثرت، أشياء كثيرة أعاقتنا، وهذا ما حدث وهذا ما هو عليه»، ورغم اعترافه بأن ليونيل ميسي وفريقه يستحقون الفوز، زعم خاميس أن قرارات الحكم أثرت في النتيجة، يعتقد أن هذه النكسة أضرت بفرص فريقه.

لعب رودريجيز دوراً محورياً في مسيرة كولومبيا الرائعة في كوبا أميركا، وعلى عكس أدائه المتميز في كأس العالم 2014، حيث فاز بالحذاء الذهبي، تألق خاميس هذه المرة كصانع ألعاب، تصدر البطولة بست تمريرات حاسمة، متفوقاً بفارق كبير على ثاني أفضل لاعب، الذي صنع تمريرتين فقط.