اكتمال عقد «المربع الذهبي» لطائرة «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتابع معاليه جانباً من منافسات بطولة البادل، ومباراة الكرة الطائرة بين فريق فهود زعبيل وفريق الهلال، ونصف نهائي بطولة شد الحبل، وذلك بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وإسماعيل الهاشمي النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي والنائب الثاني لرئيس اتحاد البادل، وعضو مجلس دبي الرياضي، ومشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة، وسعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع.

كما كرم معالي الدكتور سلطان النيادي شركاء الدورة من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة، وهم: إنشورنس ماركت دوت ايه إي الشريك الرسمي للتأمين، ومجموعة تداوي للرعاية الصحية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقناة دبي الرياضية، وبوكاري سوت، ودبي الصحية.

واكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة الكرة الطائرة، حيث تأهلت فرق التداوي 1، والسماوي، والهلال، والعميد، وتأهل فريق الهلال إلى نصف النهائي، بعد فوزه على فريق فهود زعبيل وصيف النسخة الماضية بنتيجة 3 – 1، كما تأهل فريق السماوي، رغم خسارته أمام فريق التداوي 2 بنتيجة 1– 3، فيما تأهل العميد، بعد فوزه على فريق زعبيل بطل النسخة الماضية بنتيجة 3 – 2، كما تأهل التداوي 1 بعد فوزه على إتش إف إتش بنتيجة 3 – 1.

وتمكن فريق بلدية دبي من حجز مقعده في النهائي، بعد انتزاعه فوزاً صعباً على فريق شرطة دبي، حامل اللقب، بنتيجة 29 - 27، في مباراة اتسمت بالندية والإصرار حتى اللحظات الأخيرة. من جانبه، حقق فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف انتصاراً مستحقاً على فريق شرطة الشارقة بنتيجة 34 - 26، ليضمن وجوده في المحطة النهائية من البطولة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، التي أقيمت على أرضية نادي دبي لأصحاب الهمم، نجح فريق شرطة الشارقة في إحراز الميدالية البرونزية، بعد تغلبه على فريق شرطة دبي بنتيجة 42 - 32، في لقاء شهد تألقاً لافتاً من لاعبي شرطة الشارقة الذين سيطروا على مجريات المباراة منذ البداية.

وتعد البطولة فرصة مثالية لتعزيز رياضة أصحاب الهمم، وإبراز قدراتهم الرياضية العالية، في إطار الدعم الكبير الذي توليه دبي لتمكين الرياضيين من هذه الفئة، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة الرياضية.