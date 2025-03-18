شباب الأهلي يحقق حُلم التأهل إلى نهائي سوبر غرب آسيا للسلة

علي معالي (أبوظبي)

كتب فريق شباب الأهلي لكرة السلة تاريخاً جديداً له في القارة الصفراء؛ بالتأهل لنهائي دوري سوبر غرب آسيا، بعد الفوز ذهاباً وإياباً على فريق المنامة البحريني، ليضع «الفرسان»، السلة الإماراتية في موقع متميز على مستوى الخليج وغرب آسيا، جاء التأهل بعد تكرار الفوز على المنامة في مباراة الإياب بالمنامة بنتيجة 88-81، وكانت مباراة الذهاب بدبي قد انتهت لمصلحة شباب الأهلي 104-91، ليحقق البطل الإماراتي الحُلم بالتأهل للنهائي.

وللمرة الأولى يحقق شباب الأهلي الانتصار على المنامة البحريني في البطولة بنظامها الجديد، وكان التفوق من جانب «الفرسان» ذهاباً وإياباً، مما يؤكد أن الفريق في هذه النسخة قد حقق رقماً قياسياً مهماً ضد البطل البحريني، الذي يغيب عن النهائي للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وهي ضربة موجعة للمنامة، ومن الواضح التطور الكبير في مستوى الفرسان، وجزء كبير من هذا المشوار القوي حتى الآن يعود إلى التغيير القيادي بإسناد مهمة التدريب إلى المدرب الصربي المخضرم ميودراج بيريسيتش بدلاً من التونسي وليد زريدة، وسبق للمدرب الصربي صاحب الـ52 عاماً أن تولى تدريب المنامة منذ عدة سنوات، وتوّج معه في 2016 بلقب كأس السوبر البحريني، ونجح ميودراج في عمل «توليفة» ممتازة من «فرسان شباب الأهلي»، وانطلق بهم بشكل رائع حتى وصل إلى قمة البطولة هذا الموسم.

وتصدر قيس عمر قائمة الهدافين بالفريق بـ 23 نقطة، متفوقاً على زميله الأميركي بالفريق واشنطن الذي سجل 22 نقطة، وهيجينس 18 نقطة، وحامد عبداللطيف 17 نقطة، وماركوس كرافورد 15 نقطة.