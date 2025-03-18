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الرياضة

ميسي يتعرض لإصابة طفيفة بعد استبعاده من قائمة الأرجنتين

ميسي يتعرض لإصابة طفيفة بعد استبعاده من قائمة الأرجنتين
18 مارس 2025 13:11

 
لندن (د ب أ)
أعلن نادي إنتر ميامي أن قائده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني من إصابة طفيفة في العضلة المقربة، عقب استبعاده من قائمة منتخب بلاده في مباراتيه القادمتين بتصفيات قارة أميركا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2026 وشعر ميسي «37 عاماً» ببعض الانزعاج خلال فوز فريقه 2/ 1 على أتلانتا ببطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، أمس الأول.
وكان ميسي، الذي سجل هدف التعادل لإنتر ميامي في تلك المباراة، حصل على راحة في 3 مباريات لإنتر ميامي، قبل أن يدخل بديلاً ليسجل في فوز فريقه على كافاليير الجامايكي ببطولة كأس أبطال كونكاكاف الأسبوع الماضي.

وذكر بيان لإنتر ميامي: «خضع ميسي لفحص بالرنين المغناطيسي لتقييم مدى الألم في منطقة العضلة المقربة، والذي عانى منه خلال مباراة الليلة الماضية ضد أتلانتا يونايتد».
أضاف بيان النادي الأميركي، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أكدت نتائج الفحص وجود إصابة طفيفة في العضلة المقربة. سيحدد مدى استجابته للعلاج جاهزيته للمشاركة في المنافسات من جديد». ويتصدر ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الأرجنتين، كما أنه الأكثر مشاركة في المباريات مع الفريق، حيث سجل 112 هدفاً في 191 لقاء.
ويبدو الطريق ممهداً أمام منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) للصعود رسمياً للنسخة المقبلة لكأس العالم، التي تجرى في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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ويتوجه فريق المدرب المحلي ليونيل سكالوني، الذي يتصدر تصفيات أميركا الجنوبية بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه، لملاقاة مضيفه منتخب أوروجواي، صاحب المركز الثاني، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يستضيف نظيره البرازيلي، صاحب المركز الخامس، يوم الثلاثاء المقبل.

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