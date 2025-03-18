مانشستر يونايتد يتحدى روابط المشجعين برفع أسعار التذاكر



مانشستر (أ ف ب)



أعلن نادي مانشستر يونايتد عن خطط لرفع أسعار التذاكر بنسبة 5 في المئة لموسم 2025-2026، غير آبه بدعوات روابط المشجعين لتجميد التكلفة، ولن تكون هناك زيادة في أسعار تذاكر لمباريات الفئة العمرية دون 16 عاماً، لكن النادي طرح تصنيفاً جديداً للمباريات لغير حاملي التذاكر الموسمية، للسماح بمعايير تسعير مختلفة للمباريات الهامة.

احتج أنصار يونايتد على مدى الأشهر الأخيرة بعد قرار النادي إلغاء الامتيازات للأطفال ومن تزيد أعمارهم على 65 عاماً مع تحديد سعر جميع التذاكر المتبقية لهذا الموسم بـ66 جنيهاً إسترلينياً (85 دولاراً) في نوفمبر الماضي.

وكان المجلس الاستشاري لروابط المشجعين اجتمع بمسؤولي النادي، من أجل تجميد أسعار التذاكر.

كما ارتفعت أسعار التذاكر الموسمية في ملعب أولدترافورد بنسبة 5 في المائة في كل من الموسمين الماضيين بعد تجميد الأسعار لمدة 11 عاماً، وقال الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد عمر برادة في بيان «نحن نتفهم أهمية دعمهم للفريق وعملنا بجد للتوصل إلى حزمة أسعار عادلة ومعقولة».

في المقابل، كشف أحد المالكين جيم راتكليف في سلسلة من المقابلات الأسبوع الماضي، أن عملاق إنجلترا كان سيُعلن إفلاسه مالياً بنهاية العام الماضي، لولا سلسلة من إجراءات خفض التكاليف ورفع أسعار التذاكر.

تكبد يونايتد خسائر تراكمية بلغت 410 ملايين جنيه إسترليني في السنوات السبع الماضية، بعد سلسلة من الأخطاء القاتلة في سوق الانتقالات والتعيينات الإدارية.

ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي، ويعتمد على الفوز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لعدم الخروج خالي الوفاض خلال الموسم الحالي.

وأضاف برادة: «استمعنا بعناية إلى الحجج القوية التي قدمتها روابط المشجعين من أجل تجميد الأسعار. ومع ذلك، قرر النادي أنه من غير الصواب إبقاء الأسعار دون تغيير في ظل ارتفاع التكاليف واستمرار النادي في مواجهة مشاكل مالية».

وأضاف «حافظنا على الزيادة عند أدنى مستوى ممكن، وحمينا أصغر حاملي التذاكر الموسمية لدينا من أي زيادات، مع ضمان بقاء النادي قوياً مالياً بما يكفي للاستثمار في تطوير الفريق».