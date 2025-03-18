«الغضروف» يُبعد خميس صالح عن بني ياس لمدة شهر

مصطفى الديب (أبوظبي)

أجرى خميس صالح إسماعيل لاعب بني ياس عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة منذ يومين بأحد مستشفيات العاصمة أبوظبي.

ويغيب اللاعب عن صفوف «السماوي» لمدة شهر، نظراً لخضوعه لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.

على جانب آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بملعب النادي بالشامخة تحت قيادة الروماني إيسايلا مدرب الفريق، وذلك استعداداً لعودة مباريات الدوري نهاية الشهر الجاري.

ويسعى المدرب إيسايلا لتعديل أوضاع الفريق وعلاج السلبيات التي ظهرت في الفترة الأخيرة ليعود بشكل أقوى في البطولة من أجل الارتقاء في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر، وحتى لا يدخل «السماوي» في أي حسابات متعلقة بالهبوط لدوري الهواة.