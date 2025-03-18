كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تحط الرحال في مبادلة أرينا

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل اتحاد الجوجيتسو استعداداته لانطلاق الجولة الأولى من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، البطولة الأبرز على الساحة المحلية، والتي تشهد نزالات قوية لفئتي فوق 18 عاماً وتحت 21 عاماً، في مبادلة أرينا بأبوظبي يوم الخميس وتتميز هذه الفئات بمستوى تنافسي عالٍ، إذ تضم نخبة من اللاعبين الذين يجمعون بين المهارة والخبرة والطموح، بما يجعل البطولة من أكثر البطولات حماساً وترقباً.

وأكد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو «أن البطولة تمثل محطة مهمة في مشوار اللاعبين الساعين نحو التميز، وتعتبر قمة البطولات المحلية، وتوفر للاعبين مساحة مثالية لاختبار إمكاناتهم وقياس تطورهم والتنافس على أعلى المستويات».

وتابع: «تضم فئتا فوق 18 عاماً وتحت 21 عاماً لاعبين يمتلكون طموحاً كبيراً لمواصلة مسيرتهم نحو التألق والتميز، ما يجعل المنافسة أكثر قوة وندية، كما نحرص على ضمان تنظيم بطولة استثنائية من حيث المستوى الفني والتنافسي، بما يعزز جاهزية اللاعبين للمشاركة في الاستحقاقات القادمة وتحقيق إنجازات متميزة».

وتُقام النزالات بنظام الحزام المفتوح، ما يسمح لجميع اللاعبين بالتنافس ضمن فئة واحدة بغض النظر عن لون الحزام، بما يوفر بيئة تنافسية متكاملة تتيح للجميع إبراز مهاراتهم والتعلم من خبرات المنافسين الأكثر تقدماً، مما يعزز تطورهم الفني والمهاري في رياضة الجوجيتسو.

وتجري مرحلة الميزان للاعبين اليوم وغداً في مواقع مختلفة في الدولة تشمل مبادلة أرينا في أبوظبي الخميس، وأكاديمية أدما في دبي وقاعة النهيانية في العين يوم غد ، وتفتح مراكز اجراء الوزن أبوابها من الساعة 4 حتى 6 مساءً.

وتستعد الأندية والأكاديميات للمشاركة في البطولة بمجموعة من أفضل اللاعبين، حيث تسعى إلى تحقيق أعلى رصيد من النقاط، وهو ما ظهر جلياً من خلال التحضيرات المكثفة والبرامج التدريبية الخاصة التي خاضها اللاعبون خلال الأيام الماضية، ويترقب الجمهور نزالات قوية بين لاعبي الأندية التي تسعى لتحقيق اللقب، سيّما أن الجولة الأولى تضع الأساس للترتيب العام الذي يحدد الفريق الأقرب لحصد اللقب في الجولات القادمة.

ويقول محمود السيد، مدير أكاديمية الجوجيتسو في نادي الوحدة: «يدخل اللاعبون منافسات كأس رئيس الدولة بطموح الحفاظ على اللقب، حيث نخوض البطولة بثقة وجاهزية عالية بعد تحضيرات مكثفة، وهدفنا تقديم أداء قوي يليق باسم نادي الوحدة. ندرك قوة المنافسة، لكننا عازمون على الدفاع عن اللقب بكل قوة، ونتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد يعكس مكانة النادي في رياضة الجوجيتسو».



الوحدة بطل النسخة الماضية

شهدت النسخة الماضية من البطولة منافسة قوية بين الأندية، حيث نجح نادي الوحدة في التتويج بلقب فئة الرجال بعد أداء مميز، فيما حلّ نادي بني ياس في المركز الثاني، وجاء نادي العين في المركز الثالث.