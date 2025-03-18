كأس دبي العالمي للخيول.. أمسية بـ30 مليون دولار

دبي (وام)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل اكتمال الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ29 من أمسية كأس دبي العالمي، الحدث الأبرز والختامي ضمن موسم كرنفال سباقات دبي، والمقرر إقامته 5 أبريل المقبل على مضمار «ميدان» العالمي وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز كأس دبي العالمي 30.5 مليون دولار موزّعة على 9 سباقات، منها 12 مليون دولار مخصّصة للسباق الرئيسي، وهو سباق كأس دبي العالمي للفئة الأولى.

وأكد علي آل علي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن التحضيرات لتنظيم كأس دبي العالمي 2025 بدأت منذ ما يقرب من عام، مشدداً على أن الهدف الدائم تحقيق أعلى مستويات التميز في التنظيم.

ونوه إلى الحرص على تحقيق التميز المطلق في تنظيم كأس دبي العالمي، وهو ما يتطلب استعدادات دقيقة ومستمرة.

وأشار إلى أن النجاح اللافت الذي حققه موسم كرنفال سباقات دبي في نسخته الثانية على التوالي، يؤكد أن الحدث قدّم تجربة جديدة للزوار الذين يقضون أوقاتاً ممتعة، إلى جانب تهيئة أجواء تنافسية متميزة للخيول الدولية القادمة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن أمسية «إميريتس سوبر ساترداي»، التي أُقيمت في الأول من مارس الجاري شكّلت تجربة تمهيدية ناجحة للحدث الرئيسي في كأس دبي العالمي، وحظيت بإشادة واسعة من المشاركين، وعن مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لسباقات الخيل أكد أن تطوير البنية التحتية واستقطاب المواهب العالمية، كان له دور كبير في تحقيق هذا النجاح، مشيراً إلى الدور المتنامي للتكنولوجيا في تطوير السباقات، وقال إنه من منظور تقني، نسعى في نادي دبي لسباق الخيل لأن نكون من الجهات الرائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في عملياتنا، وتعزيز التقنيات التي تدعم سباقات الخيل في المنطقة.

وأوضح أن فعاليات أسبوع كأس دبي العالمي ستنطلق في الأول من أبريل المقبل متضمنةً العديد من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المميزة، فيما بدأت الخيول والمدربون الوصول إلى دبي استعداداً للحدث الكبير، مع توقع وصول المزيد منهم خلال الأسابيع المقبلة.