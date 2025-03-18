برشلونة يفقد جهود كاسادو ومارتينيز لفترة طويلة بسبب الإصابة



برشلونة (د ب أ)

يواجه مارك كاسادو لاعب برشلونة إمكانية الغياب لنحو شهرين كما يغيب إينيجو مارتينيز لبعض الوقت بعد تعرض كليهما لإصابة في الركبة أمس الأول الأحد خلال الفوز على أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

وتم استبعاد الثنائي من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة هولندا يوم الخميس القادم، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية، قبل أن يتجدد الموعد بينهما في لقاء الإياب، الذي يجرى بإسبانيا يوم الأحد المقبل.

وأصيب كاسادو في ركبته اليمنى خلال الشوط الثاني من فوز فريقه برشلونة 4 / 2 على مضيفه أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني أمس الأحد، ليستبدله لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، بأليكس جارسيا، لاعب باير ليفركوزن الألماني.

في المقابل، يعاني مارتينيز، لاعب برشلونة أيضا، من مشكلة في ركبته اليمنى، على الرغم من أنه أكمل مباراة الفريق ضد أتلتيكو، حيث قرر دي لا فوينتي استبداله بدين هويسن، لاعب بورنموث الإنجليزي، أحد عناصر منتخب إسبانيا للشباب تحت 21 سنة.

وذكر برشلونة عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «الفحوصات الطبية الإضافية التي خضع لها لاعب الفريق الأول مارك كاسادو أكدت تعرضه لتمزق جزئي في الرباط الجانبي لركبته اليمنى». وأضاف البيان «سيخضع لعلاج تحفظي ومن المتوقع غيابه لقرابة شهرين». وأشار برشلونة عبر موقعه الرسمي «الفحوصات التي أجريت في نفس اليوم أكدت تعرض إينيجو مارتينيز لتورم في ركبته اليمنى، وسيخضع لفحوصات طبية في برشلونة تحت إشراف الجهاز الفني للنادي».