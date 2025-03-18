خالد بن محمد بن زايد يستقبل دانا وايت رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة «UFC»

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة «UFC». وجرى، خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع منظمة الفنون القتالية المختلطة، والتي أثمرت عن استضافة العديد من البطولات العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي على خريطة الرياضة العالمية.

حضر هذا اللقاء معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.