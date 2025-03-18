سلطان بن حمدان يشهد ختام مهرجان سباقات الهجن بالوثبة

عبدالله عامر (الوثبة)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اختتمت، مساء اليوم، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2025، على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، الذي نظمه اتحاد سباقات الهجن لفئة الحقايق، على مدار 4 أيام، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، وجمهور غفير من محبي وعشاق رياضة الهجن، منافسات اليوم الرابع والأخير الذي شهد إقامة 12 شوطاً للحقايق الإنتاج لمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي بعاصمة الميادين الوثبة في العاصمة أبوظبي.

وكسبت «الشادن» لسيف علي سالم العامري كأس الحقايق الأبكار الإنتاج بعد أن قطعت مراحل السباق في 5:47:26، وفي الشوط الثاني وشداد الجعدان الإنتاج كان «رايق» لسلطان علي سلطان الكتبي أول الواصلين لخط الختام، محققاً الناموس والمركز الأول بزمن بلغ 5:43:55.

وجاءت بقية النتائج كالتالي، الشوط الثالث «نوف» لعبدالله سهيل سالم نهيه العامري بتوقيت قدره 5:51:36، الشوط الرابع «بارق» لسلطان جريو محمد المنصوري بتوقيت بلغ 5:50:48، الشوط الخامس «وضوح» لمطر سيف بن لاحج الهاجري بزمن قدره 5:54:69، الشوط السادس «خيال» لسعد سعود حمود شافي آل شافي بزمن قدره 5:53:69، الشوط السابع «حامي» لعلي راشد حمد غدير الكتبي بزمن قدره 5:49:06، الشوط الثامن «العبارة» لسعد سعود حمود شافي بتوقيت قدره 5:54:37، الشوط التاسع «علاج» لحمد سالم ثعلوب الدرعي بزمن بلغ 5:51:27، الشوط العاشر «لاضي» لحمد سهيل نخيرات العامري بتوقيت قدره 5:51:43، الشوط الحادي عشر «فخر» لأحمد الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره 5:48:26، وفي آخر أشواط المهرجان كان الموعد مع «متعو» لعلي محمد حمد الوهيبي الذي كسب المركز الأول والناموس بعد أن وصل إلى خط الختام بزمن قدره 5:51:54.