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الرياضة

ألابا يعود لمنتخب النمسا بعد غياب 16 شهراً

ألابا يعود لمنتخب النمسا بعد غياب 16 شهراً
18 مارس 2025 21:30


برلين (د ب أ)
يستعد ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني، للعودة لصفوف منتخب النمسا بعد غياب 16 شهراً، خلال المواجهة أمام صربيا في ملحق دوري أمم أوروبا. وشارك ألابا، قائد منتخب النمسا، في كامل الحصة التدريبية لمنتخب بلاده اليوم الثلاثاء قبل مواجهة صربيا في مباراة الذهاب، يعقبها مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في بلجراد.
وترجع آخر مشاركة لـ «ألابا» مع منتخب النمسا خلال الفوز على ألمانيا 2/صفر ودياً في نوفمبر 2023، خلال ظهوره الدولي رقم 105 وتعرض ألابا لإصابة بالغة في الركبة بعد تلك المباراة بفترة قصيرة وغاب عن يورو 2024.

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وعاد ألابا إلى المباريات مع ريال مدريد مطلع العام الجاري، والآن عاد لمنتخب النمسا، وقال ألابا: «أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية، أنا على الطريق الصحيح لأكون في قمة لياقتي قريباً». 

 

ديفيد ألابا
منتخب النمسا
دوري أمم أوروبا
ريال مدريد
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