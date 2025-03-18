اختتام بطولة الثقة للمعاقين للشطرنج الخاطف



الشارقة (الاتحاد)

اختتمت أمس بطولة الثقة الرمضانية الدولية للشطرنج الخاطف لذوي الإعاقة التي نظمها نادي الثقة للمعاقين، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة، ممثلين لأندية الثقة للمعاقين ودبي لأصحاب الهمم وأبوظبي وعجمان، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين اللاعبين، الذين كان من بينهم العديد من أبطال الشطرنج لذوي الإعاقة ممن أثبتوا مهاراتهم وقدراتهم العالية في مواجهة التحديات، حيث تخللت البطولة لحظات مثيرة من التكتيك والذكاء، مما أضاف لها طابعاً خاصاً، مع تسليط الضوء على عزيمة وإصرار المشاركين.

وشهد البطولة كل من الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله القايد الحمادي، عضو مجلس الإدارة، القائم بأعمال المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد كبير من المشجعين وأهالي المشاركين.

وأسفرت النتائج عن فوز لاعب نادي الثقة للمعاقين من فئة A ساجد أحمد بالمركز الأول، بينما حصل لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم صالح نجيب لوتاه على المركز الثاني، ونال لاعب نادي الثقة للمعاقين عمر أيوب عباس المركز الثالث، فيما فاز ثلاثة لاعبين أيضاً من نادي الثقة للمعاقين عن الفئة B، إذ حصل اللاعب عبد الله خالد على المركز الأول، واللاعب فتحي الحضرمي على المركز الثاني، واللاعب أحمد بركات على المركز الثالث.

كما تم تتويج اللاعبين أحمد صديق، وسعيد سيف ربيعة من نادي الثقة للمعاقين كأفضل لاعبين بالبطولة، فضلاً عن منح اللجنة المنظمة جوائز خاصة للعديد من اللاعبين المشاركين؛ تقديراً لمشاركتهم الفاعلة، وإسهامهم في نجاح البطولة.

وأكد الدكتور خالد عمر المدفع أهمية تنظيم مثل هذه البطولات لتحفيز اللاعبين وتطوير مهاراتهم في الشطرنج، مشيراً إلى أن هذه البطولة وفرَّت منصة لتسليط الضوء على قدرات ذوي الإعاقة في التفوق في مجالات مختلفة، مبيناً بأن النادي يسعى إلى نشر الوعي بأهمية دمج ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية.